Biżuteria na Dzień Kobiet. Symbole i kamienie, które wzmacniają kobiecą energię

Biżuteria podkreśla kobiecą urodę, ale to nie jedyna jej funkcja. Zdobiące ją motywy, które od wieków nam towarzyszą, wspierają duchowość, wrażliwość i wewnętrzną moc. Księżyc symbolizuje kobiecą intuicję i cykliczność życia. Dlatego naszyjnik z motywami astralnymi astralnymi od W.KRUK, to doskonały prezent dla kobiet, które pragną podkreślić siłę swojej natury. Z kolei gwiazda jest znakiem nadziei, przewodnictwa i marzeń, przypominając o wierze w siebie i słuszność obranej drogi. Serce to oczywiście uniwersalny symbol miłości i bliskości, sprawdzony wybór, by wyrazić uczucia w Dzień Kobiet. A dla tych, które fascynują się duchowością i poszukiwaniem odpowiedzi w znakach, idealnym prezentem będzie wisiorek z kartą tarota.