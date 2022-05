Wielu uczniów boi się, że popełni go, rozwiązując zadania z arkusza CKE i przez to nie zda matury z języka polskiego. Błąd kardynalny to prawdziwy postrach. Nie ulega jednak wątpliwości, iż może przytrafić się każdemu maturzyście. Dlatego też należy być niezwykle ostrożnym.

Czym jest błąd kardynalny?

Błąd kardynalny jest najpoważniejszym błędem. Jak przekazuje CKE, odnosi się on do treści lektury oznaczonej gwiazdką w podstawie programowej. Świadczy o całkowitej nieznajomości treści lektury przez zdającego. Popełnienie błędu kardynalnego jest jednoznaczne z wyzerowaniem pracy, co skutkuje oblaniem matury.

Maturzyści mogą być jednak względnie spokojni. Egzaminatorzy podchodzą bowiem do tej kwestii bardzo ostrożnie, a do błędów kardynalnych zalicza się tylko najpoważniejsze błędy merytoryczne.

Nie każdy błąd jest błędem kardynalnym. Nie można tak kwalifikować błędu ortograficznego, interpunkcyjnego, językowego, pomyłki w kompozycji pracy czy wpadki rzeczowej lub merytorycznej mniejszej wagi.

Niewybaczalny błąd na maturze 2022

Błąd kardynalny może przytrafić się każdemu. Często do jego popełnienia doprowadza pośpiech lub stres. Niemniej jednak tego błędu nie wybaczy żaden egzaminator. Chodzi na przykład o pomylenie autora danego dzieła czy bohaterów, np.:

wymienienie Izabeli Łęckiej jako bohaterki "Wesela",

określenie Bolesława Prusa autorem "Wesela",

stwierdzenie, iż ks. Robak i Jacek Soplica to dwie różne postacie.

Popełnienie takiego błędu skutkuje powtórzeniem egzaminu na takich samych zasadach, jak maturę niezdaną z powodu uzyskania mniej niż 30 proc. punktów. Istnieje jednak sposób, aby uniknąć tego typu błędów. Jeśli nie jesteś czegoś pewny, lepiej tego nie pisz.

***

