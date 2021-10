„Boczki” na plecach znikają w minutę. Prosty trik robi furorę

Jak pozbyć się "boczków"? TikTokerka znalazła sposób

Habit Forming Style na TokToku obserwuje ponad 244 tys. osób. Influencerka pokazuje, jak przy pomocy banalnie prostych trików, wyglądać zgrabniej i smuklej. Dziewczyna promuje także założenia ruchu body positive. Tłumaczy, że podstawą tego, by prezentować się dobrze i czuć się pewnie jest samoakceptacja. Wiele osób korzysta z rad Habit Forming Style.

Influencerka chętnie wybiera ubrania odsłaniające plecy. Niedawno zdradziła, jak szybko można zakamuflować "boczki". Jak się okazuje, Habit Forming Style używa jedynie taśmy do biustu, którą można zakupić w większości sklepów z bielizną.

Kobieta przykleja jeden koniec do odstającej fałdki. Następnie napręża taśmę i drugi jej koniec przykleja do brzucha - tak, by nie był widoczny. Efekt jest zadziwiający. Wystarczy zobaczyć filmik, by się o tym przekonać.

Habit Forming Style zaznacza, że w zależności od potrzeby, można użyć kilku kawałków taśmy, która służy do modelowania sylwetki. Skóra staje się wówczas jeszcze bardziej naprężona. Wygląda na jędrną i gładką.

Influencerka zaznacza: "boczki" nie są niczym złym

TikTokerka zaznacz także, że nie chciałaby, aby jej rady kogokolwiek uraziły. Uważa bowiem, że "boczki" nie są czymś, co należy zakrywać. Tłuszcz odkładający się w okolicy pleców nie jest powodem do wstydu, jednak wiele kobieta zastanawia się, jak go zakamuflować, zwłaszcza jeśli planują stylizacje na oficjalne wyjścia.

"Tłuszcz na plecach jest całkowicie normalny i nie ma w nim nic złego, ale jeśli czujesz się skrępowana lub zastanawiasz się, jak te krągłe dziewczyny uzyskują efekt gładkich pleców, oto wskazówka, którą musisz poznać" - tłumaczy.

