Uciekł jej autobus. Łódzki kierowca przybył jej na pomoc

Każdy, kto mieszka w większym mieście, chociaż raz spotkał się z sytuacją, w której uciekł mu autobus. Bywa to niezwykle frustrujące, zwłaszcza gdy zależy nam na czasie. Podobna historia przydarzyła się mieszkance Łodzi, która bardzo spieszyła na autobus. Jednak pewien kierowca postanowił jej pomóc i uratować dzień. Do zajścia doszło 1 września 2023 roku. Kierowca zachował się bohatersko i pomógł kobiecie, której odjechał autobus. Mężczyzna stał tuż za pojazdem MPK i obserwował całe zajście, a gdy autobus zaczął odjeżdżać, zawołał kobietę do swojego auta.

Pani wsiada, zaraz go dogonimy, pani wsiada. mówi kierowca samochodu do kobiety w potrzebie

Kobieta bez wahania wsiadła do nieznanego pojazdu i była bardzo wdzięczna mężczyźnie za jego pomoc. Kierowca szybko wyprzedził autobus MPK i wysadził kobietę na najbliższym przystanku, aby tym razem zdążyła do niego wsiąść. Całą sytuację zarejestrowała kamera w samochodzie mężczyzny.

Film zrobił furorę w sieci, polubiło go ponad 43 tysiące użytkowników Facebooka. Dodatkowo wpis skomentowało ponad 4 tysiące osób, a wszystkie komentarze były bardzo przychylne.

Super, ukłony dla pana. komentuje internauta

Brawo dla Pana, jeszcze są ludzie bardzo życzliwi. napisała użytkowniczka Facebooka

Wielki szacunek dla tego Pana. komentuje internauta

