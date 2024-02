Spis treści: 01 Czym jest bon senioralny? Świadczenie ma być odpowiedzią na brak systemowych rozwiązań

02 Dla kogo bon senioralny? Wysokość świadczenia zależy od pewnej kwestii

03 Bon senioralny w 2024 roku. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Bon senioralny to wsparcie finansowe dla seniorów, którzy mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i w związku z tym wymagają opieki. Bony mają chociaż częściowo pokryć koszty opieki nad takimi osobami. Pamiętajmy jednak, że bony nie trafią bezpośrednio do rąk seniorów, a do ich opiekunów.



Według ministry, bon senioralny ma być wsparciem dla osób w wieku 40-50 lat, których rodzice osiągnęli wiek 70-80 lat i wymagają wsparcia oraz opieki.



Marzena Okła-Drewnowicz zaznaczyła również, że bony senioralne są odpowiedzią na dotychczasowy brak systemowego rozwiązania. Oprócz wsparcia finansowego rodziny i bliskich seniora ich celem jest redukcja szarej strefy, która obecnie istnieje w opiece nad osobami starszymi. Według niej wdrożenie tego programu może zachęcić osoby pracujące w szarej strefie do podjęcia legalnej pracy.

Pamiętajmy, że bon senioralny nie trafi w nasze ręce w postaci gotówki. Pieniądze zostaną przekazane samorządom, które zrealizują usługi opiekuńcze w zamian za środki z bonu senioralnego. Z tego, co obecnie wiadomo, o wsparcie finansowe będą mogli wnioskować krewni niesamodzielnych seniorów, którzy ukończyli 45 lat. Samo świadczenie obejmuje osoby w wieku 75 lat i starsze.

Na ten moment wszystko wskazuje, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie będzie wymagane do przyznania bonu senioralnego.



Co istotne, wysokość bonu będzie zależała od wysokości płacy minimalnej. Maksymalna kwota, jaką można będzie otrzymać, wyniesie połowę minimalnego wynagrodzenia, tj. do lipca 2121 zł brutto, a po lipcu, kiedy to zmieni się wysokość płacy minimalnej, kwota ta wzrośnie do 2150 zł brutto. Ministra podkreśliła, że w Polsce przewiduje się wzrost liczby osób starszych, dlatego konieczne jest tworzenie programów wspierających tę grupę społeczną.

Zdjęcie Bon senioralny wyniesie maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia / 123RF/PICSEL

Ministra ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, w swoim wtorkowym wystąpieniu w TVP Info, poinformowała o gotowości ustawy o bonie senioralnym. Obecnie do jej realizacji przygotowywany jest odpowiedni program.



Tak jak zapowiedzieliśmy, na 100 dni rządu będzie (...) gotowy zapewniła ministra w TVP Info.

