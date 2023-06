Myjąc truskawki, nie tylko pozbywamy się piasku oraz widocznych zanieczyszczeń, ale również usuwamy z nich pestycydy i bakterie. Okazuje się jednak, że płucząc owoce pod bieżącą wodą, usuwamy z nich tylko pewną ich część. Z tego powodu pojawia się coraz więcej porad dotyczących mycia truskawek w zimnej wodzie z sodą oczyszczoną? Czy ten trik faktycznie jest skuteczny?

Truskawki trzeba myć w sodzie oczyszczonej - fakt czy mit?

W tej sprawie zabrała głos Katarzyna Bosacka. O informacje i naukowe wyjaśnienie tej kwestii zwróciła się do dr n. med. Aleksandry Rutkowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ekspertka od lat zajmuje się badaniem wpływu szkodliwych substancji na ludzkie zdrowie. Zapytana przez Katarzynę Bosacką o mycie owoców w sodzie oczyszczonej odpowiedziała:

Nie ma badań potwierdzających, że mycie truskawek i innych owoców o miękkiej skórce w wodzie z sodą lub octem usunie z nich wszystkie pestycydy

Jak tłumaczy dalej Bosacka, dodawanie sody oczyszczonej do wody, którą myjemy truskawki, nie ma większego sensu. Woda z sodą oczyszczoną zadziała podobnie jak sama woda. Oznacza to, że taka mikstura usunie z pryskanych truskawek jedynie pewną część szkodliwych substancji.

Na koniec Katarzyna Bosacka podzieliła się radą, jakie truskawki najlepiej kupować:

Pamiętajmy, że pestycydów nie będą miały truskawki ekologiczne napisała.

Katarzyna Bosacka obala mity żywieniowe

Katarzyna Bosacka to znana dziennikarka telewizyjna i prasowa, która swoją popularność zdobyła dzięki programowi "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", w którym obala mity dotyczące żywienia, a także uczy jak świadomie wybierać w sklepach zdrowe i naturalne produkty.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka chętnie dzieli się poradami dotyczącymi zdrowego żywienia / AKPA

W ostatnim czasie swoją działalność jako ekspertka ds. żywienia przeniosła do mediów społecznościowych. Tam regularnie dzieli się poradami, analizuje składy popularnych produktów, a także obala wszelkie mity związane z żywieniem. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 120 tysięcy użytkowników.

