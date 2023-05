Katarzyna Bosacka dzieli się wskazówkami

Porady Kupujesz kurczaka w całości, czy wszystko osobno? Katarzyna Bosacka sprawdziła, co się opłaca Katarzyna Bosacka od lat dzieli się z Polakami wskazówkami i poradami dotyczącymi świadomego robienia zakupów. Wskazuje, jakich dodatków do żywności unikać i dlaczego warto czytać składy. Dziennikarka jest znana m.in. z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", ale obecnie wielu kojarzy ją również z działalności w mediach społecznościowych. To właśnie tam regularnie publikuje posty, w których edukuje Polaków na temat zakupowych wyborów i obala żywieniowe mity.

Tym razem zwróciła uwagę na truskawki, które są uwielbiane przez Polaków. Już na wstępie Katarzyna Bosacka wyjaśniła, dlaczego te polskie owoce sezonowe są uważane za najlepsze w Europie, a nawet na świecie. "Dlatego, że jeśli weźmiemy, chociażby taką truskawkę kaszubską, to różnica pomiędzy bardzo chłodną nocą na Kaszubach, a bardzo ciepłym dniem jest bardzo duża i to powoduje, że nasze polskie truskawki są słodkie i kwaśne jednocześnie" - zaznaczyła dziennikarka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka od lat dzieli się z Polakami wskazówkami i poradami dotyczącymi świadomego robienia zakupów / VIPHOTO / East News

Co trzeba wiedzieć o truskawkach?

Na pojawienie się pierwszych truskawek czekało mnóstwo osób. Wielu nie zraziła nawet cena tych sezonowych owoców. Katarzyna Bosacka podkreśla jednak, że polskie gruntowe truskawki w sklepach pojawią się dopiero w drugiej połowie czerwca. Teraz również mamy do czynienia polskimi truskawkami, ale szklarniowymi, a co za tym idzie drogimi. "One będą smaczne, ale jednak nie będą aż tak bardzo pachnące" - zaznacza.

Katarzyna Bosacka dodała, że w kwietniu i w maju w sklepach można spotkać zazwyczaj truskawki pochodzące z importu m.in. z Hiszpanii, Grecji lub Cypru, a w związku z tym przed zakupem warto sprawdzać na opakowaniu kraj pochodzenia owoców. "I to, co warto również sprawdzić to szypułka. Jeśli jest ona zwiędnięta i trudno nam odchodzi od truskawki, widać, że już ma taki matowy kolor, tzn., że te truskawki przebyły do nas dość długą drogę" - podkreśla Katarzyna Bosacka.

