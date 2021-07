Nathan Meads to 35-letni Brytyjczyk z Oksfordu, który wizualnie do złudzenia przypomina aktora Brada Pitta.



Odkąd skończył dwadzieścia lat, różni ludzie, których spotykał na swojej drodze powtarzali mu, jak bardzo przypomina hollywoodzkiego gwiazdora, jednak on dopiero trzy lata temu zdecydował się pracować na pół etatu jako jego sobowtór.



Poza tym nadal wykonuje pracę fizyczną jako podwykonawca i samotnie wychowuje dwie córki.



Sobowtór Brada Pitta wciąż szuka miłości

Sobowtór Brada Pitta jest jednym z najgorętszych singli w Wielkiej Brytanii.



Przez pewien czas Nathan Meads próbował randkować w sieci, za pośrednictwem różnych aplikacji, jednak nic z tego nie wyszło, ponieważ kobiety w większości zarzucały mu, że nie jest prawdziwy lub chciały się z nim umówić z powodu tego, że jest sobowtórem Brada Pitta.



Reklama

Zdjęcie Nathan Meads na tych zdjęciach wygląda zupełnie jak Brad Pitt! / Jam Press/@bradpitt_lookalike / SplashNews.com / East News

"Brytyjski Brad Pitt" podobno stale bywa zaczepiany na ulicy przez zupełnie obce osoby, które chcą zrobić sobie z nim zdjęcie.



Współpracuje też z różnymi agencjami, zatem na brak ofert pracy z pewnością nie może narzekać.



Napisała do niego nawet Dorien Rose, która pracuje jako sobowtórka Angeliny Jolie, która była zdziwiona, że nigdy wcześniej się nie spotkali.



Czy właśnie taki jest jego ideał kobiety? Nathan Meads deklaruje, że wcale "nie szuka swojej Angeliny", a najważniejsze w życiu są dla niego córki.



Mężczyzna od czasu do czasu imprezuje wśród celebrytów, ale odrzuca propozycje udziału w większości programów typu reality show, ponieważ to najczęściej wiąże się z tym, że nie mógłby widywać swoich dzieci przez kilka miesięcy.



Zdjęcie Jak widać sobowtór Brada Pitta dba o swoją formę! / Jam Press/@bradpitt_lookalike / SplashNews.com / East News

Czytaj również:



To musisz zrobić w przypadku zadławienia!

Najbardziej leniwe zwierzę na świecie

Zobacz także: