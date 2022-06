Wojciech Glanc szeroko dzieli się swoimi przepowiedniami. Postanowiliśmy więc zapytać go o to, co według niego będzie najtrudniejsze dla Polaków w ciągu najbliższych miesięcy. Jego wizja może niektórych zaskoczyć, bo to wcale nie inflacja, wojna, czy kryzys ekonomiczny. Szczególnie dotkliwie Polaków mają bowiem dotknąć braki energetyczne!

Olbrzymia drożyzna w wakacje? Najgorsze jeszcze przed nami! Jasnowidz Wojciech Glanc ostrzega

Każdy z nas w obecnej sytuacji ma nadzieję, że najgorsze już za nami. Niestety, Wojciech Glanc w tej kwestii nie jest optymistą. Podzielił się z nami swoją wizją na temat cen w wakacje i tuż po nich:

Mam odczucie, że okres wakacyjny przejdzie dosyć spokojnie. Ja bym się najbardziej obawiał końca wakacji, wtedy zaczniemy zauważać to, jak ceny lecą do góry twierdzi Wojciech Glanc

"Emeryci przymierający głodem", "Samobójstwa, bo nie poradzą sobie z kredytami". Czarna wizja jasnowidza

Trudno ukryć, że w czasach ogromnej inflacji najbardziej cierpią ci najubożsi - emeryci. Na co muszą się przygotować? Wojciech Glanc obawia się jednej rzeczy:

Ja jednak bardzo obawiam się jednej rzeczy - że będziemy coraz więcej słyszeć o emerytach przymierających wręcz głodem. Że to będzie coraz więcej osób wyciągających rękę na ulicy

Kolejną grupą narażoną na duże problemy finansowe mają być kredytobiorcy. Jasnowidz Glanc twierdzi:

Usłyszymy o ludziach, którzy samobójstwa popełniają, bo nie wyrabiają z kredytami. Ja się bardzo obawiam. Będzie też migracja - ludzie będą ze swoich mieszkań wracać do rodziny, żeby "wyrobić". Obawiam się tego potwornego wzrostu cen

Powrót do PRL-u? Blackout w całym kraju! Wojciech Glanc nie ma złudzeń

W czasach "komuny" w Polsce brakowało wszystkiego - nawet prądu. Dlatego często ogłaszano tzw. "stopnie zasilania", które miały na celu ograniczyć pobór mocy, a czasem wręcz całkowicie wyłączając zasilanie. Najwyższym stopniem ograniczenia poboru był dwudziesty, który często powodował brak prądu w niektórych miejscach. Czy czeka nas powtórka z tamtych czasów? Wojciech Glanc wyjawił nam, że nie ma złudzeń. Kiedy możemy się spodziewać problemów?

Ja widzę kiepsko ten ostatni kwartał tego roku. Chciałbym mieć dobre wrażenia, ale obawiam się, że to będzie, jak w latach 60-tych "20-sty stopień zasilania". Ten rok będzie ciężki wyznał jasnowidz Wojciech Glanc

Światełko w tunelu? Jest nadzieja! Jasnowidz pokrzepia Polaków

Trudno nie przyznać jednego - Polacy jako naród przeszli wiele i są w stanie wiele wytrzymać. To nasza duża zaleta! Sam Wojciech Glanc przyznał, że jesteśmy wyjątkowi i to właśnie może nas uratować.

Przerobiliśmy różne rzeczy w życiu, już była potworna inflacja, kiedy płaciliśmy w milionach. I jakoś, mimo wszystko, przeżyliśmy, daliśmy radę, a niektórym nawet było dobrze. My Polacy mamy co takiego, że umiemy się dostosowywać. pokrzepia Wojciech Glanc

Zdjęcie Co medium twierdzi na temat naszej najbliższej przyszłości? Jasnowidz Wojciech Glanc nie ma złudzeń! / 123RF/PICSEL

Co więc w tej zbliżającej się trudnej sytuacji będziemy musieli zmienić w swoim trybie życia? Wojciech Glanc wyznał nam szczerze:

Mimo wszystko mam nadzieję, że ludzie będą potrafili się dostosować - będą musieli zmienić tryb zakupów, tryb życia, nauczyć się może bardziej pilnować, zarządzać pieniędzmi.

