Większość ludzi na całym świecie, niezależnie od kraju zamieszkania, zapytana o to, z czym kojarzy im się "Playboy", odpowie zapewne, że ze zdjęciami pięknych nagich kobiet. Tak przynajmniej było do tej pory.

2021 rok jest jednak czasem przełomu, jeśli chodzi o przełamywanie tak zwanych okładkowych tabu i kolejnym dowodem na to jest zdjęcie, które pojawiło się w znanym czasopiśmie dla mężczyzn.

Wszystko dlatego, że na głównej stronie nowego numeru "Playboya" wcale nie pojawiła się atrakcyjna blondynka, a popularny influencer z Filipin, Bretman Rock.



"To ogromne wydarzenie dla całej społeczności LGBT oraz osób o moim kolorze skóry. To niewiarygodne! I do tego tak pięknie wyglądam" - skomentował zdjęcia z sesji.



Pojawienie się Bretmana Rocka na okładce Playboya to ogromny krok w stronę większej różnorodności i inkluzywności w modelingu i branży fashion. Anthony Allen Ramos z GLADD

Bretman Rock padł ofiarą hejtu za sesję do "Playboya"

Bretmana Rocka na Instagramie obserwuje prawie 18 milionów użytkowników, a ta liczba wciąż rośnie, odkąd influencer zapozował dla "Playboya". Mężczyzna ma 23 lata i jest Amerykaninem o filipińskich korzeniach, który w sieci stara się przełamywać tabu na temat osób homoseksualnych.

Nie wstydzi się pokazywać w internecie swoich szalonych stylizacji. Wręcz przeciwnie, chętnie pozuje w śmiałych strojach, obalając stereotypy na temat koloru skóry i płci.

Jego sesja do magazynu dla panów, którą wykonał Brian Ziff, wywołała kontrowersje wśród fanów czasopisma, choć wcale nie była wulgarna. Playboy dobrze wie jednak, że pojawienie się osoby ze środowiska LGBT, to niezwykle ważny krok.

Hejt na Bretmana Rocka po sesji dla "Playboya"

Zdjęcia zostały utrzymane w stonowanym tonie. Niektórzy czytelnicy "Playboya" stwierdzili nawet, że taki człowiek na okładce to przełom i spodobało im się to, że po raz kolejny przełamano tabu.

Inni nie podeszli do tego tak entuzjastycznie i zaczęli krytykować "Playboya", w którym do tej pory pojawiały się jedynie piękne panie, czemu dali swój wyraz w komentarzach. Na szczęście "Playboy" ekspresowo odniósł się do negatywnych komentarzy odnośnie sesji Bretmana na łamach czasopisma.

Od czasu publikacji w zeszły piątek otrzymaliśmy wiele świetnych komentarzy, ale też zdecydowanie zbyt wiele tych obraźliwych. Są to takie same komentarze, jakie otrzymywał Playboy, gdy umieszczał w 1971 roku na okładce pierwszą afroamerykankę Darine Stern czy transpłciową modelkę Tulę Cossey w 1991. A także wtedy, gdy walczyliśmy o prawa do aborcji czy reformę prawa konopii w latach 70.

Cyfrowe okładki to kreatywne migawki odzwierciedlające obecny dialog dotyczący przyjemności, seksualności, równości i kultury. Jeśli osoba o odmiennej orientacji czuje się sexy w kultowym kostiumie – symbolu seksowności, dlaczego nie miałaby go nosić z dumą?

Razem z Bretmanem Rockiem, tylko trzech panów zapozowało do czasopisma.

Przed nim byli to: Hugh Hefner i raper Bad Bunny. Nigdy wcześniej jednak od momentu okazania się pierwszego numeru gazety w 1953 roku homoseksualny mężczyzna.

Fakt, że Playboy dał na okładkę mężczyznę, jest ogromnym krokiem dla społeczności LGBT, dla społeczności osób o ciemnej skórze - aż trudno w to uwierzyć. (...) Bretman Rock

