Przedstawiciele straży miejskiej przypomnieli, że skolopendra to nie zwykła stonoga, lecz drapieżny wij , który w naturze występuje w strefie tropikalnej Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Co wiemy o skolopendrach? Te drapieżniki mogą dorastać do pokaźnych rozmiarów

Skolopendry, często mylone ze stonogami, to grupa wijów, które w naturze zamieszkują ciemne i wilgotne tereny - lasy, ściółkę czy okolice podziemnych nor. Mogą osiągać spore rozmiary, a ich ciało podzielone jest na segmenty z przyporządkowaną każdemu parą odnóży.

Niektóre osobniki potrafią dorastać nawet do 30-35 cm długości. Co ważne, każdy ich segment zakończony jest specjalnym kolcem, a pierwsza para odnóży została przekształcona w charakterystyczne szczękonóża, za pomocą których wprowadzają jad do ciała ofiary.