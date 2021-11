Buy Nothing Day. Kiedy w 2021 roku wypada Dzień bez Zakupów?

Mnóstwo osób na całym świecie z zapartym tchem wyczekuje promocji na Black Friday, który wypada 26 listopada 2021 roku.



W czarny piątek wszyscy ci, którzy lubią polować na okazje, będą mogli się wykazać i, choć zakupowe szaleństwo bez wątpienia nadwyręży nasze budżety, niektórym zupełnie to nie przeszkadza.



Nawet jeśli nie potrzebują jakiegoś produktu, to i tak go kupują, ponieważ akurat można go dostać w sklepie po okazyjnej cenie.



Buy Nothing Day. Co to za dzień i kiedy wypada w 2021 roku?

Zdjęcie Przed kolejnymi zakupami warto się zastanawiać, czy naprawdę potrzebujemy danej rzeczy / 123RF/PICSEL

Oczywiście nie wszystkim podoba się taki stan rzeczy i właśnie dla takich osób jest Buy Nothing Day, czyli Dzień bez Zakupów, który w Europie obchodzimy w ostatnią sobotę listopada. W tym roku jest to 27 listopada, a więc tuż po Black Friday.

W USA natomiast ten dzień wypada w piątek po Święcie Dziękczynienia.

Kiedy i dlaczego postanowiono świętować Międzynarodowy Dzień bez Zakupów? Na świecie zaczęto obchodzić go w latach 90., a w Polsce w 2003 roku.

Buy Nothing Day powstał jako forma protestu przeciwko niepotrzebnym wydatkom oraz nadmiernej konsumpcji w krajach wysokorozwiniętych, w których korzysta się z większości światowych dóbr.

Dzień bez Zakupów to świetna okazja do tego, aby trochę zaoszczędzić, ale to, że nasz portfel nieco odetchnie, to wcale nie jedyna zaleta. Jest to też idealny pretekst do tego, aby spędzić więcej czasu z rodziną w inny sposób, niż na niepotrzebnym kupowaniu różnych rzeczy w sklepie.

W Buy Nothing Day warto zastanowić się nad tym, na co przeznaczamy zarobione pieniądze i czy rzeczywiście są to opłacalne inwestycje.

