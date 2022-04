Aleksandra Tołstoj i powrót do Rosji

Aleksandra Tołstoj jest córką dalekiego krewnego autora "Anny Kareniny", historyka i pisarza Nikołaja Tołstoja. Dorastała w Oxfordshire, jednak podróż do Moskwy w celu poznania rodzinnych stron sprawiła, że zakochała się w Rosji i została na dłużej.

W stolicy skończyła studia i podjęła pracę w banku jako makler. Swojego pierwszego męża, Szamila Galimzjanowa, poznała przemierzając Jedwabny Szlak przez środkową Azję do Chin, podróżując na koniach i wielbłądach. Małżeństwo jednak nie przetrwało, bo w 2008 roku Tołstoj zaczęła uczyć Pugaczowa angielskiego i nieoczekiwanie połączyło ich coś więcej. Mimo że kobieta miała męża, to oligarcha za wszelką cenę próbował skraść jej serce.

Nie minęło wiele czasu, a Aleksandra Tołstoj zaszła w ciążę. Odeszła więc od męża i niedługo później przywitała na świecie syna Aleksieja, a następnie Ivana i Marię.

Zdjęcie Podczas jednej z kłótni Pugaczow miał zamknąć dzieci w pokoju, a Aleksandrze Tołstoj zabrać paszport / N. Baris Acarli / Stringer / Getty Images

Luksusowe życie u boku oligarchy

Życie z mężem oligarchą sprawiło, że zaczęła opływać w luksusy. Miała do dyspozycji niezliczoną ilość gotówki, luksusowe posiadłości i co tylko zapragnęła. Pugaczow miał wówczas dobre relacje z Putinem, jednak przywódca Rosji nie do końca akceptował jego wybrankę.

Wszystko się zmieniło, gdy majątek oligarchy zaczął być prześwietlany przez rosyjski rząd. Jego bank upadł, a w oczach Federacji Rosyjskiej stał się winnym całego zajścia. Rosja oskarżyła go o sprzeniewierzenie 655 mln funtów z funduszy publicznych. Zagrożone było nie tylko jego życia, ale także całej rodziny. "Zaprosili mnie do restauracji. Powiedzieli: Musisz zapłacić 350 milionów dolarów albo zabijemy ciebie lub twoją rodzinę. Jeśli chcesz, możemy odciąć palec twojemu synowi" - opowiadał mediom.

W związku z tym Pugaczow zbiegł z kraju, jednak nie poinformował o tym żony. O zajściu dowiedziała się z gazet, a ochroniarz oligarchy przekazał jej jedynie, że mąż nie zjawi się na urodzinach teścia. Przez 10 dni nie dawał znaku życia. Okazało się, że osiadł w Nicei, gdzie przebywa do dziś. Aleksandra Tołstoj wyznała, że jej mąż mógł planować to już od dłuższego czasu.

Zdjęcie Aleksandra Tołstoj jest córką dalekiego krewnego autora "Anny Kareniny" - historyka i pisarza Nikołaja Tołstoja / South China Morning Post / Contributor / Getty Images

Pugaczow na emigracji próbował walczyć o aktywa i dobre imię, jednak wciąż się ukrywał, a jego rodzina była na oku służb. To wpłynęło na relacje małżonków. Gdy Aleksandra dołączyła do męża, w ich związku zapanował chaos. Podczas jednej z kłótni miał zamknąć dzieci w pokoju, a jej nawet zabrać paszport. Wtedy zrozumiała, że nie może czuć się bezpiecznie nawet przy mężu.

Wiosną 2016 roku wyjechała z Francji i tym samym zostawiła męża i wszelkie dobra luksusowe. Twierdziła, że Rosja zabrała jej dom i wystawiła go na sprzedaż. Zgodziła się więc pójść na ugodę. Mogła w nim mieszkać przez rok, pod warunkiem, że nie będzie żądać alimentów od męża. Przerażona całą sytuacją i problemami finansowymi, zrobiła to w obawie, że nie będzie miała dokąd pójść. Obecnie Aleksandra Tołstoj mieszka z dziećmi w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Była żona rosyjskiego oligarchy o Putinie wypowiada się bardzo negatywnie / Mikhail Svetlov / Getty Images

Aleksandra Tołstoj o Putinie

Chociaż Aleksandra Tołstoj nigdy nie poznała Władimira Putina, to przez lata związku z Sergiejem Pugaczowem wyrobiła sobie zdanie o przywódcy Rosji. Kobieta po wybuchu wojny w Ukrainie udzieliła wywiadu. W rozmowie z ITV nazwała Putina narcyzem, a kręgi, w których się obraca - bandyckim światem.

Sposób, w jaki on działa, to świat bandytów. Sposób, w jaki działają ci bandyci – są po prostu narcyzami. Sam Siergiej dużo mi opowiadał o Putinie i powiedziałbym, że nie działa zgodnie ze strategią

Aleksandra Tołstoj dodała, że działania prezydenta Rosji są spontaniczne i to jego ego odgrywa bardzo dużą rolę. Odniosła się również do tego, jak ona i jej rodzina przeżywa to, co się dzieje w Ukrainie.

Nic, przez co przeszłam, nie może się równać z tym, co dzieje się w Ukrainie i jest to druzgocące. Moja dziewięcioletnia córka i ja płaczemy na myśl o wojnie. Myślę, że ludzie na zachodzie nie rozumieją, że każdy Rosjanin ma krewnego w Ukrainie

Zdjęcie Aleksandra Tołstoj nie przebiera w słowach, gdy mówi o Putinie / David M. Benett / Contributor / Getty Images

