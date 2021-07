Camila Cabello o samoakceptacji: Jestem wdzięczna za to ciało

Piosenkarka jest aktywna w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że to właśnie za pomocą social mediów odniosła się do tego, jak podchodzi do wyglądu swojego ciała.

Autorka hitu "Havana" na wstępie zaznaczyła, że wybrała się biegać. W tym celu założyła strój sportowy, który odsłaniał jej brzuch.



Po prostu biegałam w parku, starając się być fit, starając się zachować zdrowie. Miałam na sobie top, który odsłania mój brzuch, bo biegałam i robiłam rzeczy tak, jak każdy człowiek.

Przyznała, że nawet nie próbowała go chować, bo jak sama uważa, jest wdzięczna za swoje ciało. By jeszcze bardziej to podkreślić, dodała:



Jesteśmy prawdziwymi kobietami z krągłościami, cellulitem, rozstępami i tłuszczem.

Camila Cabello publikując ten film, chciała pokazać, jak ważne jest patrzenie na swoje ciało przychylnym okiem i akceptowanie go takim, jakie jest.

Reklama

TikTok

Opublikowany film w krótkim czasie dotarł do szerokiego grona internautów i spotkał się z pozytywnym odbiorem. Piosenkarka dodatkowo podpisała go "i luv my body", co dosłownie oznacza, że kocha swoje ciało.





Zdjęcie Wyznanie gwiazdy dość szybko stało się popularne w internecie / John Shearer / Contributor / Getty Images

Instagram Post

Czytaj więcej:



Katarzyna Warnke zapomniała o pedicure?!



Samuela Górska. To ona nie życzy sobie "żydostwa" i "LGBT



Kim Kardashian w skórzanej stylizacji



Edyta Pazura pokazała zabawne zdjęcie męża w negliżu. "Pół Afrodyt, pół heros". Z pewnością nie o taki kadr mu chodziło!





Zobacz także: