Życie i styl Test osobowości: Z którym żywiołem się identyfikujesz? Ten wybór zdradzi twoją prawdziwą naturę Sztuka czytania z twarzy jest znana od wieków. Wielu kieruje się jej zasadami, odkrywając charakter i temperament danej osoby. W tym celu wykorzystuje m.in. kształt twarzy, rozmiar i rozstaw oczu, czy też wygląd ust. Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również czoło. Jego kształt może dużo powiedzieć o cechach osobowości danego człowieka.

Szerokie czoło

Osoby z szerokim czołem są niezwykle inteligentne i do tego utalentowane. Kształt ten ma również oznaczać dobrą organizację, umiejętność szybkiego uczenia się i zdolności analityczne. Szerokie czoło to także oznaka sukcesu zawodowego, a także otwartości na wszystko, co jest dookoła. Takie osoby to dusze towarzystwa, które chętnie niosą pomoc i potrafią doradzić w każdej kwestii. Wyprowadzenie ich z równowagi jest trudne, ale gdy już do tego dochodzi, wybuchają gniewem, który szybko eskaluje.

Wąskie czoło

Wąskie czoło to znak, że dane osoby uwielbiają spędzać czas w swoim towarzystwie. Ponadto częściej kierują się sercem niż rozumem. W związku są niezwykle zaangażowane i budują trwałe relacje. W dodatku odznaczają się pozytywnym myśleniem, są empatyczne i pomocne. Przekładają cudze dobro nad swoje, co często jest wykorzystywane przez innych. Wąskie czoło to także oznaka pracowitości i podążania za własnymi wartościami.

Zaokrąglone czoło

Osoby z zaokrąglonym czołem są przyjazne, a nawiązywanie nowych znajomości przychodzi im z łatwością. Poza tym emanują pozytywną energią i dążą do wyznaczonych celów. Z takiego czoła można również wyczytać, że dane osoby ze spokojem podchodzą do wszelkich przeciwności losu i odznaczają się cierpliwością. Nie lubią jednak dzielić się swoimi problemami i wolą tłumić w sobie emocje.

Czoło w kształcie litery "M"

Czoło w kształcie litery "M" mają osoby z artystyczną duszą i bujną wyobraźnią. Są one niezwykle pogodne, ale wyprowadzenie ich z równowagi nie jest trudne. Poza tym odznaczają się kreatywnością i głową pełną pomysłów. Osoby z czołem w kształcie litery "M" są nadopiekuńcze i na każdym kroku martwią się o bliskich. W dodatku są wyrozumiałe, łatwo wybaczają i nie chowają urazy.

