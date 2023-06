Test osobowości: Z którym żywiołem się identyfikujesz? Ten wybór zdradzi twoją prawdziwą naturę

Ogień

Identyfikujesz się z ogniem? Oznacza to, że jesteś bardzo temperamentną osobą, która przez życie idzie jak burza. Jeżeli już coś postanowisz, to nikt cię już przed tym nie powstrzyma. Jesteś pełna energii, pasji i ciągle gonisz za marzeniami. Na pozór wydajesz się być niedostępna, jednak tak naprawdę jesteś pełna miłości i namiętności, którymi chętnie obdarowujesz swoich najbliższych. Jeżeli ktoś ci podpadnie, niech lepiej się do ciebie nie zbliża, gdyż może się na tym sparzyć. Jednak nie rozpamiętujesz starych znajomości, gdyż wolisz spalić za sobą wszystkie posty, niż znowu się na kimś zawieść.

Reklama

Zdjęcie

Zobacz również: Test osobowości: wybierz liść

Woda

Jeżeli uważasz, że twoim żywiołem jest woda, oznacza to, że jesteś osobą pełną spokoju oraz harmonii. Lubisz planować spotkania i imprezy, a na twoim biurku zawsze panuje porządek. Bliscy przychodzą do ciebie po rady, ponieważ jak nikt inny potrafisz ich udzielać. Bardzo cenisz sobie psychiczną równowagę i starasz się o nią dbać. Twoją mocną stroną jest dostosowywanie się do różnych sytuacji. Mimo swojego uporządkowania jesteś bardzo kreatywną i elastyczną osobą. Masz w życiu wiele pasji i chętnie się nimi dzielisz z innymi. W twoim życiu przytrafiło ci się wiele sukcesów. Twoi przyjaciele nie potrafią bez ciebie żyć, jesteś ich podporą i spoiwem.

Zdjęcie

Zobacz również: Psychotest - ile postaci widzisz na tym obrazku?

Powietrze

Twoim żywiołem jest powietrze? Oznacza to, że twoją mocną stroną jest twój umysł i twórcze myślenie. Twoja głowa jest zawsze przepełniona pomysłami i umiesz udzielić poprawnej odpowiedzi, na każde pytanie. Jednak niestety potrafisz być bardzo zmienna, raz jesteś ciepła i wesoła, a następnego dnia ponura i burzliwa. Niektórzy uważają, że nawet bywasz nieprzewidywalna... Lubisz napawać się chwilą i uwieczniać różne momenty swojego życia. Musisz jednak starać się zapanować nad swoimi emocjami, gdyż czasem wychodzą spod twojej kontroli.

Zdjęcie

Ziemia

Jeżeli twoim żywiołem jest ziemia, oznacza to, że jesteś osobą pełną życia, która lubi żyć w zgodzie ze światem. Nie lubisz robić ludziom pod górkę, jednak bywasz dla nich zbyt dobra i często cię ranią oraz wykorzystują. Nie lubisz bujać w obłokach, wręcz przeciwnie sprowadzasz ludzi na ziemię. Cenisz sobie stabilizację i czujesz się bardziej komfortowo, gdy masz pewny grunt pod nogami. Bardzo źle znosisz samotności, to właśnie wśród bliskich rozkwitasz, jak kwiatki na wiosnę. Masz w sobie naturalną "energię", którą inni lubią podziwiać, nawet z daleka.

Zdjęcie

Zobacz również: Psychotest - jakie są twoje słabości. Wybierz obrazek i poznaj odpowiedź