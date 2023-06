Test osobowości: Wybierz motyla, a dowiesz się, jakimi osobami się otaczasz

Niebieski motyl

Jeżeli wybrałaś niebieskiego motyla, oznacza to, że ludzie, którymi się otaczasz, produkują bardzo smutną "energię". Nie jesteś przy nich radosną wersją siebie, ponieważ zarażają cię swoim przygnębienie. Dodatkowo stawiają w życiu na dyscyplinę i pracę, brakuje im kreatywności. Zdarza się, że próbują również kontrolować twoje zachowanie i nie zawsze ci się to podoba, ale boisz się im o tym powiedzieć. Twoi przyjaciele jednak są ci wierni, więc spróbuj zarazić ich pozytywnym myśleniem. Nie daj się przytłoczyć pesymistycznym myślom.

Różowy motyl

Jeżeli wybrałaś różowego motyla, znaczy to, że twoi "przyjaciele", tak naprawdę nimi nie są. Otaczasz się głównie osobami, z którymi romansujesz i nie potrafisz się im zwierzyć. Wasze relacje opierają się w dużej mierze na erotyce i zmysłowości. Wybierając bliskie ci osoby, zacznij kierować się czymś więcej niż wyglądem. Ludzie, z którymi aktualnie przebywasz, liczą tylko na przelotną znajomość.

Żółty motyl

Wybrałaś żółtego motyla? Znaczy to, że osoby, którymi się otaczasz, cenią sobie wolność i nie lubią, gdy ktoś im ją odbiera. Mimo że starają się być wierni samym sobie, to czasem zazdroszczą ci twojej stabilizacji i relacji partnerskiej. Przez swoją ciągłą zmienność nie potrafią utrzymać przy sobie ukochanych, gdyż bardzo szybko zaczynają się nudzić w poważnej relacji. Jednak wprowadzają do twojego życia wiele radości i optymizmu, za które ich cenisz.

Brązowy motyl

Jeżeli postanowiłaś wybrać brązowego motyla, oznacza to, że otaczasz się ludźmi, którzy cię szanują. Twoi przyjaciele są wytrwali w tym co robią, ale również bywają bardzo próżni. Dążą do rzeczy niemożliwych i czasem cię to męczy. Pragną sławy i uznania, ale niewiele robią w tym kierunku. Starasz się sprowadzać ich na ziemię, jednak efekty są znikome. Bardzo możliwe, że te znajomości kiedyś się zakończą i nigdy nie powrócą.

Zielony motyl

Wybrałaś zielonego motyla? To znaczy, że otaczasz się osobami pełnymi miłości, którym zależy na dobrym zdrowiu. W życiu stawiają na rozwój i zdrowe relacje, a ty starasz się dotrzymać im kroku. Tak trzymaj! Twoi przyjaciele cenią sobie naturalną harmonię, a ich siły witalne nie mają końca. Czasem jednak bywają zazdrośni i mogą skupiać zbyt dużą uwagę na rzeczach materialnych, ale nikt nie jest idealny.

Biały motyl

Wybrałaś białego motyla? Oznacza to, że towarzyszą ci osoby, które zawodzą cię na każdym kroku, a ty nie potrafisz zrezygnować z tej toksycznej znajomości. Jesteś od niej wręcz uzależniona i nie wiesz, jak ją przerwać. Twoi "przyjaciele" tylko udają niewinne owieczki, a tak naprawdę zależy im tylko na twoich pieniądzach. Często proszą cię o pożyczki, a później zwlekają ze spłatą długu.

