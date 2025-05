Co zrobić ze skoszoną trawą? Pod żadnym pozorem jej nie wyrzucaj

Natalia Jabłońska

Regularne koszenie trawnika to ogrodniczy obowiązek, który pojawia się w naszych terminarzach już od wiosny. Równo przycięta murawa wygląda estetycznie i schludnie, jednak co zrobić ze skoszoną trawą? Może być to spory dylemat, ale tylko do czasu, aż poznamy zastosowania pokosu w ogrodzie. Roślinne resztki to bardzo wartościowy surowiec.