Co przyniesie niedziela, 11 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach osobistych możesz powiedzieć: chwilo trwaj - jesteś piękna! Czas jednak płynie nieubłaganie, a po chwili bujania w obłokach następuje nieuchronne zderzenie z rzeczywistością. Rób wszystko, by było ono komfortowe. Nie rezygnuj z własnych przyjaźni ani pieniędzy. W finansach przemyśl, czy chcesz robić interesy z kochaną osobą.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która myli złośliwość z inteligencją. To prawda, że osoby sprytne miewają też cięty dowcip. Jednostki naprawdę mądre wiedzą, dla kogo i na jakie okazje zachować kąśliwe uwagi. A rozdzielają je nader oszczędnie. Unikaj bezmyślnych ironistów. W finansach nie wchodź w biznes, w którym jest rola dla kozła ofiarnego.

W relacjach prywatnych dobrze będzie się komuś przypochlebić, sprawić, że poczuje się niczym Słońce, wokół którego krążą wszystkie planety. W rzeczywistości każdy ma swoje prywatne życie i priorytety, ale nie zawsze trzeba to podkreślać. Gdy się z kimś spotykasz, podbij mu bębenka. W finansach umiejętnym pochlebstwem da się bardzo wiele zdziałać.

Karta As Kielichów

W życiu osobistym może Cię teraz spotkać uczucie wielkie i czyste. Wiele namiętności nie przetrwa próby czasu, jednak pozostawią trwały świat w pamięci, a może i na ciele. W każdym razie stwierdzisz, że było warto. Bez względu na to, czy pozostaniesz z tym kimś wyjątkowym, czy z pięknymi wspomnieniami. W finansach możesz zarobić na swojej wielkiej pasji.

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, kto stawia na przyjacielskie relacje i prosta sympatia będzie dla niego ważniejsza niż namiętność. Jeśli Ty pragniesz przygód i porywów serca, to spokój tamtego człowieka może Cię frustrować. Nic na siłę jednak. W finansach możesz postarać się o czerpanie komfortu z pasywnego dochodu, długofalową inwestycję.

W relacjach prywatnych staraj się, aby Twój głos był najlepiej słyszalny ze wszystkich. Nie musisz przy tym nadwerężać gardła. Dbaj o dostęp do potwierdzonych informacji i daj znać, że tylko przez Twoje usta przepłynie prawda. Jeśli chcesz, by pewna sprawa się ruszyła, podejmij kroki. W finansach lepiej trzymać z tymi, którzy mają wiodącą pozycję na rynku.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto lubi załatwiać sprawy… cudzymi rękami. Niektórzy wolą czekać w zawieszeniu na rozwój wypadków niż podjąć decyzję. Może ktoś nie chce być "tym złym", kto powie "dość" i położy kres związkowi? Nie marnuj czasu na niezdecydowanych. W finansach uważaj na sprytnego lenia na stanowisku.

Karta Królowa Buław.W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi ploteczki i aferki, ale nie zrobi Ci krzywdy, jeśli… będziesz po jej stronie. Nie należy tego kogoś oceniać, a w każdym razie nie publicznie. Powstrzymaj się od komentowania, a zyskasz wdzięczność i uznanie. W finansach pamiętaj, że nie samym chlebem żyje człowiek. Pomyśl o rozwoju artystycznym.

Karta As Denarów

W życiu prywatnym zachowuj się teraz słodko i delikatnie. Jeśli ktoś przychodzi do Ciebie strapiony, nie warto zasypywać go gradem pytań. Tamta osoba dojrzeje z czasem do wyznań, a Ty po prostu stwórz przyjemną atmosferę i nie staraj się brać na siebie cudzych problemów. W finansach możesz wiele zyskać dzięki opinii osoby układnej i przyjaznej.