Wiele dywanów stworzonych jest z materiałów, które nie mogą być prane w tradycyjny sposób. W takiej sytuacji pozostaje nam wykonanie prania na sucho. Zanim jednak do niego przejdziemy, musimy dokładnie odkurzyć powierzchnię dywanu. Jest to szczególnie ważne w przypadku dywanów z długim włosiem. Brud i kurz wnikają głęboko w taką strukturę, a dokładne usunięcie zabrudzeń z wnętrza może pomóc w osiągnięciu lepszych efektów prania.

Z kolei z różnymi zabrudzeniami dobrze poradzi sobie mąka ziemniaczana . Jej struktura sprawia, że przyczepiają się do niej cząsteczki brudu oraz kurzu, a z kolei jej sypkość sprawia, że z łatwością się ich pozbędziemy. Wystarczy rozsypać ją na powierzchni całego dywanu, a następnie rozprowadzić pomiędzy włóknami za pomocą zmiotki albo końcówki odkurzacza. Pozostawimy ją na ok. 2-3 godziny. Po tym czasie dokładnie trzepiemy dywan. Warto pamiętać, że wciągnięcie mąki odkurzaczem jest ryzykowne, ponieważ może uszkodzić sprzęt.

Pranie dywanów na sucho może poradzić sobie z większością zabrudzeń, ale nie zawsze jest skuteczne. Z tego powodu do prania bardzo brudnych dywanów może przydać się domowy płyn . Zanim jednak go użyjemy, upewnijmy się, że dywan można potraktować w ten sposób. Niektóre materiały mogą źle zareagować na ciecz, przez co pranie, zamiast pomóc, zniszczy dywan.

Do przygotowania domowego płynu do prania dywanów będziemy potrzebować:

Podane składniki wystarczy razem wymieszać do połączenia. Następnie przelewamy uzyskany płyn do butelki z dozownikiem i rozpylamy na powierzchni dywanu . W przypadku uporczywych zabrudzeń konieczne może być usunięcie plamy za pomocą gąbki. Taka mieszanka skutecznie rozpuści tłuste plamy, rozjaśni wszelkie odbarwienia, a także odświeży dywan.

Warto pamiętać, że mąka ziemniaczana sprawdzi się do prania dywanów nie tylko na sucho, ale również na mokro. Można ją stosować do usuwania trudnych plam, które wniknęły we włókna i zaschły. Do przygotowania tego specjalnego preparatu będziemy potrzebować dwóch składników w proporcjach 1:1 -octu i mąki ziemniaczanej. Po wymieszaniu tych dwóch składników powinniśmy uzyskać gęstą pastę, którą należy nałożyć punktowo na zabrudzenie i pozostawić na 24 godziny. Następnego dnia wystarczy dokładnie odkurzyć dywan, aby cieszyć się jego czystą powierzchnią.