Cennik usług kościelnych 2022: Ile wynosi "co łaska" w dobie inflacji?

Każda parafia ustala indywidualnie kwoty, które pobiera za śluby czy pogrzeby. Oficjalnie zawsze spotykamy się z odpowiedzią "co łaska", choć równocześnie "nie wypada, by było to mniej niż...".

Ceny zależą od wielkości danej parafii, województwa, sytuacji materialnej wiernych, ale i indywidualnej decyzji duchownego. W 2022 roku ślub i pogrzeb mogą się okazać sporym wydatkiem dla wiernego. W końcu wszystko drożeje.

Ponieważ próżno szukać oficjalnej tabeli cen w danych parafiach, informacje o wysokości opłat kościelnych możemy czerpać albo od znajomych i sąsiadów, albo szperając w sieci za komentarzami na forach.

"Co łaska"? Ceny mogą czasem przyprawić o ból głowy

W wielu parafiach w Polsce nie ma ustalonych cenników za sakrament małżeństwa. Rzeczywiście pary dają "co łaska", a księża kierują się sytuacją materialną przyszłych małżonków i często w ogóle rezygnują z jakiejkolwiek opłaty. Nie brakuje jednak parafii, w których zostaniemy poinformowani, że cena za udzielenie małżeństwa jest stała dla każdego. Takie opłaty zaczynają się od 500 zł, a sięgać mogą nawet 2 tys. zł - zwłaszcza w parafiach w dużych miastach.

Średnia cena pogrzebu to 800 złotych, chociaż spotkaliśmy się z informacją, że są duchowni, którzy za pogrzeb oczekują aż 5 tys. zł "co łaski". Na tym tle chrzty wypadają dość przystępnie - od 100 do 500 złotych.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których księża nie pobierają żadnej opłaty. Nie brakuje takich historii na forach internetowych.

"Ochrzciłem czworo swoich dzieci. Ksiądz dobrze ci powiedział, chcesz - dasz, nie chcesz - nie dasz. Ile? Ja nie pamiętam, żebym płacił za chrzest swoich dzieci. Wiara jest łaską darmo nam daną, chrzest włącza nasze dziecko do grona dzieci Boga. To tyle. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" - czytamy jedną z takich opinii na forum Interia.pl.

Papież Franciszek krytykuje

- Pomyślmy o pewnych ceremoniach sakramentów albo uroczystościach upamiętniających, na które idzie się i nie wiadomo, czy to jest miejsce kultu, czy salon. Niektóre ceremonie ocierają się o światowość. To prawda, że uroczystości muszą być piękne; piękne, ale nie światowe, bo światowość jest uzależniona od bożka pieniądza — powiedział papież Franciszek podczas porannej mszy w domu św. Marty w Watykanie w listopadzie 2018 roku.

Papież podkreślił przy okazji, że za sakramenty w ogóle nie powinno się płacić, a jedyną formą okazania wdzięczności jest złożenie dobrowolnej ofiary na kościół.

"Należy ją dawać do puszki na datki, ale dyskretnie, by nikt nie widział, ile, a nie "według cennika" - tłumaczył.

Skandal w Ratowicach

Tymczasem proboszcz dolnośląskiej parafii w Ratowicach ustalił specjalny cennik za posługę pogrzebową, który bardzo nie spodobał się członkom tamtejszej wspólnoty. Cena pojedynczego grobu ziemnego wynosi 2400 zł, z kolei głębinowego - 3000 zł.



Oprócz tego ksiądz ustalił dopłatę 2400 zł za pogrzeb z mszą świętą. Zawiera ona w sobie również opłatę za sprzątanie kościoła i kaplicy, energię elektryczną, wywóz śmieci po pogrzebie, paramenty i obsługę liturgiczną. Co ciekawe za pogrzeb osoby spoza parafii, albo niepraktykującej cenę należy pomnożyć przez dwa.



Najpierw zareagowali parafianie, umieszczając zdjęcia nowego cennika w mediach społecznościowych, niedługo później stanowisko zajęła archidiecezja wrocławska.



"Nie ma naszej zgody na to, by sugerować, że istnieje cennik za udzielanie sakramentów" - powiedział rzecznik archidiecezji ks. Rafał Kowalski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Największe emocje wzbudziła podwojona opłata dla osób niepraktykujących. ""Jak zbadać, kto jest praktykujący? Co z osobami, które nawróciły się tuż przed śmiercią? Tego nie powinno się oceniać, a już na pewno nie można tego wyceniać" - dodał ks. Rafał Kowalski.



Kontrowersyjny cennik już został zdjęty.





***



