Nie tylko Częstochowa. Oto najpiękniejsze sanktuaria maryjne w Polsce

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym

Historia tego pięknego miejsca kultu sięga XIX wieku, kiedy Matka Boska objawiła się Tomaszowi Kłossowskiemu, żołnierzowi rannemu w czasie bitwy pod Lipskiem w 1813 roku, a później także pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Do dzisiaj pielgrzymi udają się do Lasu Grąblińskiego, gdzie miały miejsca objawienia. Powstały tu też kościoły, kapliczki, kamienna Golgota, wiele pomników i muzeum. Nad wszystkim tym jednak góruje bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej ze swoją ogromną kopułą. Jest ona największym kościołem w naszym kraju. Tam właśnie możemy podziwiać, uznawany za cudowny, obraz Matki Boskiej Licheńskiej.

Reklama

Matka Boża Licheńska zwana jest Bolesną Królową Polski. Szczególną opieką otacza członków swojej parafii. To także patronka szczęścia rodzinnego i z tego powodu wiele modlitw do niej kierowanych dotyczy właśnie rodziny. W czasie epidemii cholery w 1850 roku obraz Matki Boskiej Licheńskiej słynął z wielu uzdrowień.

"Mówimy o Matce Bożej, że jest Bolesną Królową Polski. Jest ona Bolesną Matką naszej Ojczyzny, bo cierpi z naszym Narodem. Jest obecna, gdy cierpimy, gdy przygniata nas codzienny krzyż. Maryja pochyla się nad nami" - mówił w swoim kazaniu ks. Janusz Kumala, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym podczas uroczystości odpustowych w 2019 roku.



Instagram Post





Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna, na północy Polski, znajduje się słynne Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce. Kustoszami tego ośrodka kultu od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici. Początki kultu maryjnego w tej okolicy sięgają średniowiecza.

Bazylika w Świętej Lipce to jeden z najpiękniejszych zabytków baroku w Polsce. Słynie z XVIII wiecznych ruchomych organów. Znajduje się tu także główny cel pielgrzymów - cudowny obraz Matki Boskiej autorstwa Bartłomieja Pensa z 1640 roku.



Instagram Post





Kalwaria Pacławska

Nazywane Jerozolimą Wschodu i Jasną Górą Podkarpacia, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej powstało w XVIII wieku za sprawą kasztelana lwowskiego i wojewody podolskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry.

Dziś, pielgrzymując do Kalwarii Pacławskiej, możemy zobaczyć klasztor Franciszkanów, kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego z 1775 roku i 42 kapliczki tworzące cztery szlaki pątnicze: Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To najdłuższe szlaki kalwaryjskie w Polsce - ich łączna długość sięga 10 kilometrów.



Instagram Post

W Kalwarii Pacławskiej pielgrzymi modlą się i proszą o łaskę przed cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej, zwanej też Matką Boską Słuchającą, który trafił tu jeszcze z Kamieńca Podolskiego. Otacza ona szczególną opieką osoby nam bliskie i kochane.

"(...) Matko Boża Kalwaryjska! Ofiaruję się Tobie całkowicie z duszą i ciałem, ze wszystkimi moimi radościami i smutkami. Otocz opieką mnie, mój dom, moją rodzinę, moich przyjaciół i miejsca pracy. Pomóż wypełnić wolę Twego Syna. Daj mi również tę łaskę, bym mógł znowu przyjść na to święte miejsce dla odnowienia i pogłębienia mojej wiary(...)" - brzmi fragment modlitwy do Matki Boskiej Słuchającej.



Instagram Post

Gietrzwałd

Początki kultu Maryi w Gietrzwałdzie sięgają połowy XVI wieku. Znajdziemy tu wielokrotnie rozbudowywaną gotycką świątynię i obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, który słynie z cudów i jest od wieków celem pielgrzymek. Obraz pochodzi z XVI wieku, jego autor jest nieznany.Obraz znajduje się na neogotyckim ołtarzu głównym gietrzwałdzkiej bazyliki.



Instagram Post

Gietrzwałd to jedyne miejsce w Polsce, gdzie objawienia maryjne zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Od czerwca do września 1877 roku Matka Boska ukazywała się dwóm nastolatkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, przemawiając do nich w gwarze warmińskiej. Prosiła o modlitwę w intencji Kościoła. W setną rocznicę tych objawień zostały one oficjalnie uznane za autentyczny cud. Dziesięć lat przed tym faktem prymas Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Gietrzwałdzka Maryja słynna jest z uzdrowień chorych, którzy prosili ją o wstawiennictwo. Na terenie sanktuarium bije również źródełko, którego woda ma mieć właściwości lecznicze. Dlatego też o Gietrzwałdzie mówi się czasem jako o polskim Lourdes.



Instagram Post

Kaplica na Wodzie przy Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Mało znanym miejscem na mapie krajowych pielgrzymek jest Kaplica na Wodzie, zwana też Kapliczką Objawień znajdująca się na wschodzie Polski, w miejscowości Krasnobród. Kapliczka stanęła w miejscu, które 5 sierpnia 1640 roku wskazała Jakubowi Ruszczykowi Matka Boska. Pierwsza kapliczka powstała już w 1646 roku. Ta, którą możemy odwiedzić teraz, pochodzi z XVIII wieku.



Instagram Post

Spod kapliczki biją setki źródełek zasilających rzekę Wieprz, a ich woda ma ponoć cudowne działanie. Z 1680 roku pochodzi świadectwo uzdrowionej tu Marii Kazimiery Sobieskiej. Przy kaplicy znajdziemy figurę upamiętniającą objawienie się Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi. Jest wykonana w kamieniu józefowskim przez krasnobrodzkiego artystę Andrzeja Gontarza. Matka Boska Krasnobrodzka jest patronką egzorcystów i obrończynią dręczonych.



Instagram Post

Kim są dziewice konsekrowane? W Polsce jest ich już ponad 350

Ile naprawdę nas kosztuje medycyna estetyczna?

Stuartowie. Najbardziej pechowa dynastia Europy?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie Interia.tv