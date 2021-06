Cennik usług kościelnych: "Co łaska", czyli ile? Wyjaśniamy!

Cennik usług kościelnych: chrzest

Poza takimi wydatkami na chrzest, jak biała świeca, szatka dla dziecka, kwiaty, pamiątkowa biblia lub modlitewnik, album fotografii czy usługi fotografa lub kamerzysty, młodzi rodzice mogą także przekazać kościołowi odpowiedni datek.

Nie ma w Polce oficjalnego cennika usług kościelnych, a więc dajemy, czyli tyle, na ile kogoś stać innymi słowy - "co łaska". Wysokość datku należy ustalić indywidualnie z księdzem w parafii, w której będziemy chrzcili nasze dziecko. Ceny za chrzest w Polsce wahają się od 100 zł do 400 zł.

"Ochrzciłem czworo swoich dzieci. Ksiądz dobrze Ci powiedział, chcesz - dasz, nie chcesz - nie dasz. Ile? Ja nie pamiętam, żebym płacił za chrzest swoich dzieci. Wiara jest łaską darmo nam daną, chrzest włącza nasze dziecko do grona dzieci Boga. To tyle. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" - czytamy opinię jednego z użytkowników forum Interia.pl.

Cennik usług kościelnych: ślub

Większość narzeczonych decyduje się na formę ślubu konkordatowego, dzięki czemu ceremonia odbywa się w kościele, a dodatkowych formalności urzędowych dopełnia udzielający ślubu ksiądz.

Na sumę kosztów takiego ślubu składa się wiele mniejszych kwot, które para ponosi między innymi na ofiarę dla księdza, zapłatę dla organisty, zapowiedzi, a także wizualne przygotowanie kościoła do tego ważnego wydarzenia - czyli na przykład usługi florysty.

Zdjęcie Ślub i wesele to duże przedsięwzięcie finansowe. Z jakimi kosztami musi liczyć się para młoda? / Marek BAZAK/East News / East News

Pierwszym wymaganiem, jakie spotykają pary przygotowujące się do zawarcia związku małżeńskiego, jest konieczność odbycia kursów przedmałżeńskich. W większości parafii nie ponosi się żadnych kosztów z tego tytułu. Sprawa ma się jednak inaczej, gdy zdecydujemy się na przyspieszoną formę takich nauk. Jest to wygodna opcja dla tych, którzy mieszkają w sporej odległości od wybranej parafii - przyśpieszone nauki przedmałżeńskie zamykają się w kilku spotkaniach, które najczęściej odbywają się w weekendy. Za tę wygodę trzeba jednak zapłacić od 100 do 500 złotych. W dobie pandemii wiele parafii oferuje nawet możliwość odbycia takich kursów online - ich ceny są bardzo podobne.

Kolejną pozycją w cenniku usług kościelnych, którą warto wziąć od razu pod rozwagę, jest ozdobienie kościoła i oprawa muzyczna. Proste dekoracje i kwiaty będą nas kosztować około 150-300 złotych. Ale koszt usług doświadczonego florysty w dużym mieście może wynieść nas już 700 i więcej złotych.

Opłata dla organisty - znów oczywiście zależy to od regionu Polski i wielkości parafii - to do 150 do 500 złotych. Za dodatkową oprawę muzyczną, taką jak na przykład wynajęcie śpiewaczki, przyjdzie nam oczywiście zapłacić dodatkowo. Niekiedy musimy też uzyskać zgodę samego organisty na wynajęcie dodatkowych muzyków.

Za zapowiedzi w małej parafii zapłacimy często około 50 zł. W dużej parafii cena ta może być jednak nawet kilkukrotnie większa.

Kolejnym ważnym punktem cennika opłat kościelnych jest ofiara dla księdza za sprawowanie mszy. Wysokość takiej ofiary znów zależy od osobistych ustaleń z danym proboszczem. Przyjmuje się, że dolną stawką jest 500 złotych. W niektórych parafiach ofiara dla księdza za ślub przekracza nawet wartość 2 500 złotych. Pamiętajmy, że również kościelny asystujący we mszy musi zostać opłacony. Jest to jednak kwota o wiele niższa niż ta dla księdza.

Ostateczna cena ślubu kościelnego zależy jednak zawsze od osobistych ustaleń pary młodej z księdzem udzielającym sakramentu. Zdarzają się sytuacje, gdy młodzi borykają się z trudną sytuacją materialną, a ksiądz rezygnuje zupełnie z ofiary.

Jeden z użytkowników naszego forum, przy okazji dyskusji na temat opłat za ślub, przytacza nawet odpowiedni ustęp z Kodeksu Prawa Kanonicznego.

"Oprócz ofiar określonych przez kompetentną władzę kościelną, szafarz nie może domagać się niczego za udzielanie sakramentów, przy czym potrzebujący nie powinni być pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa" - pisze Kiki.

Cennik usług kościelnych: pogrzeb

W koszty pogrzebu wilcza się wiele różnego rodzaju usług. Przede wszystkim musimy opłacić zakład pogrzebowy, kupić odpowiednią trumnę, uiścić opłatę za miejsce na cmentarzu. Są to jednak opłaty świeckie, a koszty kościelne przeprowadzenia pogrzebu zamykają się jedynie w ofierze za mszę.

"U mnie w parafii jedyna opłata za pochówek to pieniądze dla organisty, tylko trzeba sobie do niego zadzwonić samemu" - komentuje jeden z użytkowników forum Interia.pl.

Oczywiście nie wszędzie sytuacja wygląda podobnie. Cennik usług kościelnych związanych z pogrzebem jest uzależniony od danej parafii. Średnia stawka za mszę pogrzebową w kościele wynosi od 600 do 850 złotych. To suma uśredniona. W parafiach w dużych miastach może być ona dużo wyższa. Dokładna cena jest ustalana w sposób indywidualny z rodziną zmarłego.

"Ja za pochówek mamy płaciłam 500 zł" - informuje forumowiczka.

"U mnie ksiądz bierze 1200 zł, organista 600 zł, grabarz 600 - w sumie zapłaciłam 2200" - pisze do nas inna użytkowniczka forum.

Doskonale widać na tym przykładzie rozstrzał cen za mszę pogrzebową zależnie od miejsca i indywidualnych ustaleń z duszpasterzem.

