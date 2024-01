Mało znane przesądy dotyczące sylwestra. Warto je znać

Jeden z najczęściej powtarzanych przesądów związanych z corocznym świętowaniem sylwestra głosi, że charakter tego wieczoru przewiduje atmosferę całego nadchodzącego roku. Nie bez powodu mówi się, że „jaki sylwester, taki cały rok”. Wierzy się, że kluczowe jest otoczenie się w tym szczególnym dniu ludźmi, którzy życzą nam najlepiej, a na stołach nie powinno niczego zabraknąć.

Inny popularny przesąd podkreśla, że rozmiar i ekstrawagancja sylwestrowej zabawy mają wpływ na to, jak udany będzie kolejny rok – im większa i bardziej udana impreza, tym czeka nas więcej szczęścia.

Reklama

Zdjęcie To jak spędzisz sylwestra ma ogromne znaczenie / Pixabay.com

Nie powinniśmy także sprzątać w domu w sylwestra. Takie jest przekonanie, że kurz symbolizuje szczęście, a pozbywanie się go może zwiastować pecha. Co interesujące, według niektórych przesądów zdecydowanie odradza się pożyczanie pieniędzy od innych ludzi. Równie ważne jest uregulowanie wszelkich zaległości finansowych, gdyż jest to klucz do doświadczania dobrobytu i dostatku w nadchodzącym roku.

Zdjęcie Co zrobić, aby cieszyć się bogactwem w nowym roku? / Getty Images

Co powinniśmy jeszcze zrobić w sylwestra? Zgodnie z pewnymi tradycjami zaleca się spisanie wszelkich nieprzyjemnych wspomnień z minionego roku na kawałku papieru, a następnie symboliczne spalenie go. To działanie ma na celu ochronę przed powtarzaniem się podobnych sytuacji, szczególnie gdy mijający rok nie był dla nas łaskawy.

Samotne osoby w sylwestra powinny być szczególnie uważne na to, co się do nich mówi. Zgodnie z przesądami pierwsze usłyszane imię może przewidzieć imię przyszłego partnera życiowego.

Zdjęcie W sylwestra możesz dowiedzieć się, jak będzie mieć na imię twoja wielka miłość / @macniak / materiał zewnętrzny

Inny ciekawy przesąd wiąże się z tradycją, według której najstarszy członek rodziny powinien o północy otworzyć okna w całym domu, pozwalając nowemu roku wypełnić przestrzeń, jednocześnie wypuszczając wszelkie trudności i zmartwienia z poprzedniego roku. Ta symboliczna ceremonia ma na celu stworzenie miejsca dla świeżego początku i pozytywnych energii na progu nadchodzącego roku. Warto podkreślić, że w wielu kulturach przekaz ten jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, stanowiąc integralną część corocznego świętowania sylwestra.

Ponadto istnieje przekonanie, że obserwowanie na niebie wielu gwiazd w sylwestrową noc jest wróżbą pomyślności i dobrobytu w nadchodzącym roku.

Zdjęcie W sylwestra przyjrzyj się gwiazdom / Getty Images

Zobacz również: Sylwestrowy makijaż. Jak dodać cerze nieco blasku?