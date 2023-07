Chloe Ferry zaliczyła wpadkę w programem graficznym? Fani od razu to zauważyli

Chloe Ferry sprawiła ostatnio, że ​temperatura gwałtownie wzrosła, gdy opublikowała jedno selfie w swoich mediach społecznościowych, chwaląc się kobiecymi kształtami w sportowym topie.

Taką emeryturę ma Krzysztof Cugowski. Ma na co narzekać?

Kasia Wilk: Robię swoje najlepiej jak umiem

Joanna Opozda na plaży w skąpym stroju. W komentarzach poruszenie. „Kto robił zdjęcia?”

Julia Dybowska na luksusowym jachcie w Chorwacji. Ale widok 27-letnia gwiazda "Geordie Shore" wywołała burzę w sieci, gdy podczas spaceru po wiejskiej drodze, opublikowała zdjęcie.

Gwiazda włożyła ogromne kwadratowe okulary przeciwsłoneczne, a poprawioną zabiegami twarz podkreśliła brązową paletą odcieni.

Fani nie szczędzili gwieździe komplementów, ale znaleźli się i tacy, którzy mocno krytykowali Chloe Ferry za jej sztuczność.

Przeszkadzało im to, że celebrytka chętnie korzysta z programów graficznych, by jeszcze ulepszać siebie na zdjęciach.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Wstaw coś nieoprawionego, naturalnego. Nie bójcie się dziewczyny być naturalne" - napisał jeden internauta.

Drugi zaś zauważył nienaturalną krzywiznę w okolicy pachy Chloe Ferry, jakby właśnie tam próbowała coś zatuszować przy użyciu programu graficznego. To niepierwszy raz, kiedy internauci zauważyli, jak celebrytka poprawia swoje zdjęcia.

Chloe Ferry nie akceptuje swojego wyglądu?

Chloe Ferry wydała już kilkadziesiąt tysięcy funtów na poprawianie swojego wyglądu. Na swoim koncie ma już brazylijski lifting pośladków, dwie operacje plastyczne biustu i możliwe także, że zdecydowała się też na plastykę brzucha.

Widać także zmienione rysy twarzy i powiększone usta u Chloe Ferry. To wciąż jednak dla niej niewystarczający efekt i dodatkowo gwiazda poprawia swoją urodę już na zdjęciach, korygując programem graficznym to, co jej się nie podoba.

Instagram Post Rozwiń

Tak przesadne dbanie o prezentacje na zdjęciach, czy nagraniach, jest często odbierane przez fanów Chloe jako brak pewności siebie i posiadanie kompleksów.

Czy kiedykolwiek taka postawa Chloe Ferry ulegnie zmianie? Z pewnością ci, którzy jej kibicują, mocno trzymają za to kciuki.