Chodzenie ma znaczenie

Kapitan Tom Moore stał się ostatnio najbardziej rozpoznawalnym weteranem, którzy wsparł walkę z Covid-19 w Anglii. Swoją postawą zainspirował wiele osób, by pomagać i być aktywnym, pomimo ograniczeń z powodu wieku, czy choroby

Życzenia i podziękowania



Kapitan Moore, weteran II wojny światowej, postanowił do swoich setnych urodzin przejść 100 wokół domu, aby zebrać środki na wsparcie angielskiej służby zdrowia.



Jego deklaracja spotkała się z nadspodziewanym odzewem i w krótkim czasie mężczyzna nazbierał ponad 29 mln funtów. Postawił sobie zatem nowy cel - "zrobienie 200 kółek". 30 kwietnia obchodzi swoje 100 urodziny.



Z tej okazji dostał ponad 125 tys. kartek urodzinowych, które zostały złożone w szkole jego wnuka. Chłopiec mówi, że ilość życzeń jest po prostu niewyobrażalna. Szczególnie wzruszające są kartki od dzieci, zrobione własnoręcznie.



Aby upamiętnić setne urodziny kapitana, poczta angielska wypuściła okolicznościowy stempel, z życzeniami urodzinowymi dla bohatera wojny z Niemcami i walki z koronawirusem.



Książę William i Księżna Kate w rozmowie z BBC wyrazili swój zachwyt i szacunek dla kapitana. William nazwał go nawet maszyną do zbierania pieniędzy, co rozbawiło starszego pana, który przyznał, że to wspaniałe, iż książę, docenia jego starania i wyraża się o nim w tak pozytywny, a zarazem zabawny sposób.

Tom Moore nagrał swoje przesłanie, w którym zachęca by wierzyć, że ta trudna dla wszystkich sytuacja wkrótce poprawi się, słońce zaświeci ponownie i już nikt nie będzie musiał chodzić sam.