"Ciepłe mieszkanie". Dla kogo program?

Program "Ciepłe Mieszkanie" będzie skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych i do wspólnot mieszkaniowych. Ma on uzupełnić program "Czyste Powietrze" skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na co dopłaty?

Nowy antysmogowy program ma ruszyć w połowie 2022 roku. Dotacje mają być przeznaczone na wymianę okien i drzwi, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, mechaniczną wentylację i dokumentację projektową.

Najpierw właściciele mieszkań, a następnie wspólnoty mieszkaniowe, będą mogli otrzymać dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowy piec kondensacyjny, piec na pelet, ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu do wspólnego źródła ciepła.

O dotacje będą mogły starać się samorządy gminne, który następnie przydzielą je właścicielom mieszkań i wspólnotom mieszkaniowym.

Wysokość dofinansowania w programie "Ciepłe mieszkanie"

Wysokość dofinansowania będzie zależeć od dochodów ubiegającej się o nie osoby. Podstawowe dofinansowanie ma wynieść do 30 proc. kosztów inwestycji (do 15 tys. zł), a dla osób o niższych dochodach do 60 proc. (do 25 tys. zł). Dla najuboższych dofinansowanie wyniesie do 90 proc (do 37,5 tys. zł).

Miejscowości z gmin o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu będą miały limity dofinansowania podniesione o 5 proc. wartości przedsięwzięcia.

Rząd planuje również oddzielny program dotacji, z którego samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie termomodernizacji mieszkań komunalnych.

