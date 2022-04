Jak dbać o cięte żonkile?

Zanim wsadzimy żonkile do wazonu, powinniśmy wybrać dla nich właściwe miejsce w domu. Najlepiej jeśli będzie oddalone od działających jeszcze grzejników i innych źródeł ciepła, pozbawione przeciągów i ostrych promieni słońca. Żonkile nie lubią też towarzystwa domowych sprzętów elektrycznych.

Gdy już znajdziemy dogodne miejsce dla kwiatów, możemy zając się łodygami. Przed wsadzeniem żonkili do wazonu, należy przyciąć je pod kątem ok. 45 stopni, ostrym nożem, gdyż z jego pomocą łatwiej jest uzyskać właściwy kąt cięcia.

Jaki wazon do żonkili? Rozmiar ma znaczenie

Żonkile, podobnie jak inne wiosenne, cięte kwiaty powinny być trzymane w dużym i czystym wazonie z szeroką szyjką. Zmniejsza to przemieszczenie się bakterii na wszystkie kwiaty. Pamiętajmy także, by uciąć liście znajdujące się pod powierzchnią wody, bo szybko zaczną gnić i przyspieszą proces więdnięcia.

Żonkile w wazonie bez wody

Żonkile można także trzymać w wazonie bez wody. Hodowcy przekonują, że kwiaty przechowywane na sucho nie są gorszej jakości, niż te przetrzymywane na mokro, ale mogą się jednak gorzej i wolniej rozwijać.

Zdjęcie Żonkile najlepiej przechowywać w wazonie z szeroką szyjką / 123RF/PICSEL

Jak przedłużyć świeżość żonkili? Znaczenie ma woda!

Żonkile nie należą do trwałych kwiatów i w wazonie wytrzymają od 3 do 5 dni. By dłużej zachowały świeżość, warto kupić takie z zamkniętymi pąkami, a przed włożeniem ich do wazonu, podciąć im łodygi. Żonkile lubią płytszą wodę i w takiej stoją zdecydowanie dłużej. Aby nie dopuścić do namnażania się bakterii, należy wymieniać ją każdego dnia i dodatkowo czyścić wazon lub pojemnik, w którym trzymamy kwiaty.

Najlepszym rodzajem wody jest deszczówka, gdyż nie zawiera chloru, ale możemy także wlać wodę z kranu do naczynia i zostawić bez przykrycia na kilka godzin. Chlor ulotni się, a żonkile będą czuć się w takiej wodzie zdecydowanie lepiej.

Żonkile nie lubią konkurencji i najlepiej nie łączyć ich z innymi kwiatami. Wydzielają one wtedy trujący sok, który jest dla nich szkodliwy.

Zdjęcie Dzięki tym trikom przedłużysz trwałość ciętych kwiatów / 123RF/PICSEL

Dodaj do wody ten jeden składnik. Żonkile pięknie rozkwitną!

Prostym i skutecznym trikiem na przedłużenie trwałości żonkili jest dodanie do wody kilku kryształków kwasku cytrynowego lub pół tabletki aspiryny. To ograniczy rozwój bakterii gnilnych i sprawi, że kwiaty dłużej zachowają zdrowy, świeży wygląd.

Tak przedłużysz trwałość żonkili: Domowe sposoby na wiosenne kwiaty

Innym, domowym sposobem na przedłużenie trwałości żonkili jest dorzucenie do wazonu kostki lodu. Nie jest tajemnicą, że kwiaty wolniej więdną, gdy są przechowywane w niskich temperaturach i ten prosty trik pozwoli dłużej cieszyć się ich nienagannym wyglądem. Dla lepszego efektu tę tanią i prostą metodę można wykorzystywać nawet codziennie.

Kwiaty w wazonie można pobudzać także do lepszego wzrostu... gorącą wodą. Co dwa dni warto np. przyciąć łodygę i zalać jej koniec wodą. W ten prosty sposób pobudza się kwiaty do życia.

