Ks. Piotr Jarosiewicz odpowiada na pytania internautów

Życie i styl Można zabrać nieochrzczone dziecko na mszę? Duchowny rozwiał wątpliwości Ks. Piotr Jarosiewicz z diecezji drohiczyńskiej aktywnie działa na TikToku. Jego profil cieszy się sporą popularnością. Uzbierał spore grono obserwujących liczące niemal 280 tys. osób. Duchowny dzieli się tam z internautami wiedzą dotyczącą Kościoła katolickiego i chętnie odpowiada na zadawane przez nich pytania.

W ostatnim czasie m.in. wyjaśniał, czy można przyjść na mszę z nieochrzczonym dzieckiem. Spore poruszenie wywołały jednak słowa duchownego o trzymaniu w domu figurki Buddy. Tym razem jedna z internautek zapytała, czy jest możliwość wzięcia ślubu kościelnego, jeśli jej partner ma dzieci z poprzedniego związku. Duchowny na wstępie wyjaśnił, że odpowiedź jest uzależniona od tego, czy partner był wcześniej w małżeństwie, czy tzw. wolnym związku.

Zdjęcie Ks. Piotr Jarosiewicz odpowiedział na pytanie internautki dotyczące ślubu kościelnego / 123RF/PICSEL

Zobacz także: "Co łaska" za ślub coraz droższa. Inflacja dotarła przed ołtarze

Reklama

Co ze ślubem kościelnym, jeśli partner ma dzieci z poprzedniego związku?

Internautka nie podała szczegółów dotyczących przeszłości partnera. Ks. Piotr Jarosiewicz odpowiedział na to pytanie, zakładając, że wcześniej nie był w związku małżeńskim. Stwierdził więc, że nic nie stoi na przeszkodzie, by mogli wziąć ślub kościelny.

Zwrócił się jednak do użytkowniczki TikToka, mówiąc, że jeśli jego przypuszczenia nie są prawdziwie, to najlepiej by było podać więcej informacji w wiadomości prywatnej. "Zakładam, że to związek wolny, czyli po prostu ze sobą żyli. Potem pojawiły się dzieci. Te partner wziął do siebie i spotkał panią. To spotkanie, zauroczenie, przerodziło się w miłość. Pytanie teraz, jeśli tak jest, to partner mając dzieci i mając panią może dzisiaj wziąć z panią ślub kościelny" - powiedział duchowny.

TikTok

Zobacz także: Czy można trzymać w domu figurkę Buddy? Odpowiedź księdza wywołała duże poruszenie

Nagranie jak zwykle spotkało się z zainteresowaniem internautów i zostało obejrzane ponad 80 tys. razy. "Bardzo pięknie ksiądz wszystkim tłumaczy", "Jejjj... ksiądz tak pięknie mówi z takim spokojem. Miód na moje serce" - pisali w komentarzach.

***