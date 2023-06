Czy można trzymać w domu figurkę Buddy?

Tym razem jedna z użytkowniczek TikToka postanowiła zapytać o trzymanie w domu figurek Buddy. Chciała się dowiedzieć czy jest to grzechem i jeśli tak, to czy powinna się ich pozbyć. Ks. Piotr Jarosiewicz za pomocą pewnego przykładu wytłumaczył, dlaczego w domu katolika nie powinny znajdować się takie przedmioty.

"Pięknie ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił na zasadzie przykładu. Chłopak miał dziewczynę, kochał ją. Zerwał z nią i miał drugą dziewczynę. I z tą drugą dziewczyną wchodzą do niego do pokoju i nowa dziewczyna widzi zdjęcie tej dziewczyny byłej, kilka zdjęć, trzy czy cztery. No i ta dziewczyna mówi: 'Co to ma być?!'. On mówi: 'No wiesz, słuchaj, no to taka moja była, ale ja ciebie kocham'. No to co ona mówi? 'Weź to wyrzuć, przecież ja jestem tutaj. Moje zdjęcia trzymaj, bo mnie kochasz'. To coś mówi, tak? Więc wnętrze się uzewnętrznia" - wyjaśnił duchowny.

Poruszenie pod filmem ks. Piotra Jarosiewicza

Ks. Piotr Jarosiewicz dodał: "Pan Bóg nasz jest bogiem zazdrosnym. Jeśli go kochamy, to ja bym w jego stronę szedł, żeby jego uwielbiać, patrząc na niego, modlić się i oddawać mu chwałę".

To właśnie te słowa nie do końca spodobały się internautom, co podkreślili w komentarzach. "Pan Bóg jest przecież doskonały, więc jak może być zazdrosny?", "A czy zazdrość nie jest wadą? A przecież Bóg jest idealny i nie ma w sobie żadnego zła", "Czym jest zazdrość? Wedle nauki Kościoła jest to grzech ciężki, więc coś tu jest nie tak" - czytamy na TikToku.

