Życie i styl 14 oznak wysokiej inteligencji, których nie można sfałszować Jeśli potrafisz zachować autentyczność w tłumie ludzi, nawet jeśli w głębi duszy czujesz się niekomfortowo, a nawet się boisz, możesz sprawiać wrażenie onieśmielającego. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi nie jest do tego zdolna. Indywidualiści, osoby o silnej osobowości i dużej pewności siebie niełatwo odnajdują się w grupach, nawet tych niewielkich, ale już jakoś zrzeszonych.

Niestety, wiele osób zmienia się w zależności od grupy, do której należy. Często zakłada maski, aby zaimponować innym. Jeśli zauważysz, że niezależnie od tego, jak autentyczny i życzliwy jesteś, ludzie często natychmiast cię odrzucają, jest to oznaką, że masz naprawdę silną osobowość.

Dowody? Proszę bardzo:

Jeśli masz silną osobowość, podtrzymujesz swoje przekonania

Nieważne, z kim rozmawiasz, gdy twoje przekonania są atakowane, stoisz przy nich i potrafisz oraz masz odwagę ich bronić. Możesz nie robić nic, co w twojej mocy, aby narzucać innym swoje przekonania, ale gdy twoje przekonania są kwestionowane, szybko ich bronisz. To cecha bardzo teraz pożądana. Warto, żeby rodzice kształtowali ją w dzieciach. Chodzi np. o to, żeby dzieci były w stanie stanąć w obronie słabszego, zamiast dołączać do grupy, która go dręczy.

Człowiek o silnej osobowości wyróżnia się w tłumie

Zamiast podążać za trendami i starać się dotrzymać kroku wszystkim, tańczysz we własnym rytmie, a nie jak ktoś ci zagra. Twój styl jest wyjątkowy i nie chodzi tylko o twoje ubrania - jesteś wyjątkowy na wskroś i to po prostu widać. Na pewno nie raz mijałeś na ulicy kogoś, kto po prostu zwracał uwagę - nie ekstrawagancją, choć oczywiście to też jakiś przejaw siły, ale sposobem, w jaki idzie, czymś, co nienazwane.

Ludzie o silnej osobowości nie potrzebują do szczęścia ciągłego towarzystwa innych

Chociaż lubisz przebywać w towarzystwie innych, nie są oni wyznacznikami twojego dobrego samopoczucia. Lubisz się udzielać, lubisz ludzi, ale potrzebujesz też całkiem sporo czasu tylko dla siebie. Jest ci potrzebny do samorozwoju. Ci, którzy nie rozumieją potrzeby cichej kontemplacji, mogą pomyśleć, że jesteś aspołeczny, ale są w błędzie.

Jeśli masz silną osobowość, wciąż się rozwijasz

Nie zatrzymujesz się, nie osiadasz na laurach. Wciąż się rozwijasz i uczysz. Lubisz ulepszać siebie i swoje życie. Dla tych, którzy zadowalają się minimum, możesz być onieśmielający. Ale nie pozwól, żeby podcinali ci skrzydła.

Osoby silne psychicznie są... miłe

Traktujesz ludzi z życzliwością i współczuciem i naprawdę całym sercem jesteś za człowiekiem. Nieważne, z kim rozmawiasz, jesteś autentyczny. Fałszywi ludzie bywają mili, ale kiedy zdejmują maski, nie widzimy piękna.

Silna osobowość chroni cię przed tymi, którzy lubią pomiatać ludźmi

Nie robisz nic na siłę. Nie namawiasz, nie przekonujesz, nie wywierasz presji. Nie zależy ci na relacjach na siłę, to nie w twoim stylu. A jeśli ktoś cię nie szanuje i próbuje tobą pomiatać, szybko odcinasz tę znajomość, dając jasno do zrozumienia, że sobie takiego zachowania nie życzysz.

Silne osobowości nie potrzebują uwagi

Wiele osób odczuwa nieustanną potrzebę skupiania na sobie uwagi świata. Jednak osoby o silnej osobowości nie przejmują się tym, czy ludzie na nich patrzą, czy się do nich odnoszą. Choć w większości przypadków ludzie i tak cię zauważają.

Większość ludzi cię lubi? To oznaka silnej osobowości

W pięcioosobowym gronie cztery osoby stwierdziłyby, że cię lubią już po pierwszym spotkaniu. W przypadku osób, które w oczach innych wydają się fałszywe lub odpychające, możesz być dziwny. Ale ludzie do ciebie lgną.

