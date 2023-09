Zbyt cienka pościel

To jeden z częściej powielanych przykładów na "triki" hotelarzy, którzy kosztem swoich gości chcą zaoszczędzić pieniądze. Podobno, jeśli pościel w twoim hotelowym pokoju jest zbyt cienka, oznacza to, że jest ona bardzo długo używana. Eksploatacja tkaniny sprawia, że podczas jej użytkowania i prania traci ona swoją grubość, a wszystko przez chciwość hotelarzy.

Bez wątpienia takie sytuacje mogą mieć miejsce w hotelach, które, mówiąc delikatnie, nie słyną z wysokiego standardu, o czym może świadczyć m.in. stosunkowo niska cena za pobyt. Jednak należy pamiętać, że konkurencja na rynku jest bardzo duża i hotelom chcącym kojarzyć się z wysokim poziomem usług zwyczajnie nie opłaca oszczędzać się na pościeli i serwować swoim gościom niemal rozpadającej się, przeźroczystej tkaniny.

Reklama

Zdjęcie Dobre hotele dbają o komfort swoich gości / 123RF/PICSEL

Bądź miły dla personelu, to otrzymasz gratisy

Znaczna część hoteli oferuje swoim gościom np. darmowe szczoteczki do mycia zębów, gdy ci zapomną ich ze sobą zabrać. Na wielu forach internetowych można spotkać się z opiniami, że jeśli goście nie będą mili dla personelu hotelowego, to prośba o szczoteczkę zakończy się niepowodzeniem.

Hotele o wyższym standardzie mają swoje ściśle określone procedury, w których nie ma zapisów o nieudostępnianiu szczoteczek do zębów niemiłym gościom.

Zdjęcie Czy warto chować drogocenne rzeczy do hotelowego sejfu? / 123RF/PICSEL

Sejf hotelowy nie jest bezpieczny

W wielu hotelach pokoje wyposażone są w niewielkie sejfy, w których można umieścić drogocenne przedmioty. Miłośnicy teorii spiskowych przestrzegają, by w żadnym przypadku z nich nie korzystać. Powód? Ktoś z personelu hotelu zawsze ma klucz do sejfu i podczas naszej nieobecności może go otworzyć i skraść znajdujące się w nim kosztowności.

Sejfy hotelowe najczęściej wyposażone są w szyfry elektroniczne, które każdy gość może indywidualnie ustawić. Ponadto nieuczciwi ludzie mogą zdarzyć się dosłownie wszędzie i hotel nie jest tutaj wyjątkiem. Do ogołocenia hotelowego sejfu przez obsługę dochodzi nader rzadko, więc raczej nie powinniśmy się bać, że cokolwiek zginie z naszego pokoju.

Czytaj także: Jak nie paść ofiarą hotelowych złodziei? Oto niezawodny sposób

Zdjęcie Tuż po wejściu do hotelowego pokoju dokładnie przyjrzyjmy się kilku szczegółom / 123RF/PICSEL

Dywan hotelowy to siedlisko bakterii

Kolejna "rada" znawców hoteli brzmi: nigdy nie kładź się na dywanie. Ich zdaniem dywany w hotelach nigdy nie są prane, a jedynie wybiórczo odkurzane. Hotele chcące utrzymać zadowolenie klientów na najwyższym poziomie nigdy nie pozwolą są na przyjęcie gościa do pokoju z poplamionym dywanem.

Taka sytuacja może mieć miejsce w hotelach o bardzo niskim standardzie, ale wówczas możemy zgłosić problem plam na dywanie personelowi i poprosić o jego wypranie lub o przekwaterowanie do innego pokoju.