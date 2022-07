Jak nie paść ofiarą hotelowych złodziei? Oto niezawodny sposób

Wybierając się na wakacje w nieznane miejmy się na baczności. Dokładnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, gdyż niemiłe niespodzianki mogą napotkać nas niemal na każdym kroku. Ofiarą złodziei możemy paść w każdym momencie. Jak się przed tym ochronić?

Zobacz również: Dodatkowe setki złotych do emerytury. Są wyliczenia!

W ten sposób uchronisz się przed hotelową kradzieżą

Tuż po wejściu do hotelowego pokoju dokładnie przyjrzyjmy się kilku szczegółom. Udając się do łazienki weźmy ze sobą marker. Na lustrze narysujmy jakikolwiek kształt. Jeśli dostrzeżemy dwie linie - namalowaną i odbitą - nie mamy się czego obawiać. Co innego jednak, jeśli widzimy tylko jedną kreskę. Wówczas możemy mieć do czynienia z lustrem weneckim.

Reklama

W przypadku opuszczenia pokoju hotelowego na dłuższy czas dokładnie sprawdźmy czy szczelnie zamknęliśmy wszystkie okna i drzwi. Warto również zasłonić czymś dziurkę od klucza. W ten sposób zabezpieczymy się przed podglądaczami.

Zobacz również: Urlop wychowawczy. Kto może skorzystać i kiedy?

Trik ze szklanką. Na czym polega?

Jak jednak skutecznie zabezpieczyć się przed tzw. kradzieżą "na klamkę"? Złodzieje często bowiem losowo naciskają klamki hotelowych drzwi, w nadziei, że mieszkająca tymczasowo w danym pokoju osoba nie przekręciła klucza. Wówczas szybko dostają się do środka, kradnąc wszystko, co leży w zasięgu ich ręki - portfele, klucze do samochodu, telefony czy torebki.

Jednym ze sprawdzonych sposobów zapobiegania takim działaniom jest nałożenie na klamkę od drzwi szklanki. To prosty i niezwykle skuteczny sposób alarmowy. Kiedy ktoś spróbuje otworzyć drzwi od zewnątrz szklanki spadną, a hałas obudzi cię ze snu, strasząc jednocześnie złodzieja.

Zobacz również: Do czego wykorzystać sól? 8 sprawdzonych pomysłów