Ksiądz z TikToka: kto to taki?

Ksiądz Sebastian Picur to duchowny, który jest znany wśród internautów z treści wideo na temat religii. Ksiądz w swoich materiałach stara się tłumaczyć kwestie dotyczące wiary. Twórca filmów ma po swojej stronie wielu zwolenników. Zyskał obecnie średnio 645 tysięcy obserwujących użytkowników. Śledzą go zarówno młodsze, jak i starsze osoby. Jednak nie brakuje odbiorców, którym nie podoba się to, co mówi ks. Sebastian Picur i tak też się stało po raz kolejny.

Zobacz również: Ksiądz z TikToka ostrzega przed noszeniem modnej biżuterii. To grzech!

Reklama

Co się dzieje z osobami niewierzącymi po śmierci?

Jeden z internautów zadał duchownemu pytanie, na które odpowiedź nie należy do najprostszych. Jednak ksiądz podjął się wyzwania i postanowił zabrać głos w tej sprawie. Duchowny wypowiedział się na temat tego, co dzieje się po śmierci z osobą, która nie wierzy w Pana Boga. Jego odpowiedź jest dosyć prosta i wzbudza kontrowersje wśród odbiorców.

“Przestaje być osobą, która nie wierzy w Pana Boga” odpowiedział ksiądz Sebastian Picur

TikTok

Jedna z internautek napisała w komentarzu, tak: “Uśmiałam się, obawiam się, że to księdza spotka zawód", na co ksiądz odpowiedział wiadomością wideo, na której widnieje tekst: “Jestem pewien, że jeśli będę przy Jezusie, to po przejściu na drugą stronę życia nie zawiodę się, tylko mega pozytywnie się zaskoczę". Można zauważyć, że ksiądz z TikToka nie boi się wchodzić w dyskusję ze swoimi odbiorcami.

Zobacz również: Jaki rodzaj seksu jest grzechem? Co mówić spowiednikowi?

Jak zareagowali internauci? Oto co mówią!

“No chyba nie takiej odpowiedzi tu oczekiwano.”

“Ale odpowiedź…”

“Co się dzieje? Szanuje się jej wybór i nie narzuca się swojej religii.”



Nie brakowało krytycznych komenatrzy na temat wypowiedzi księdza. Dużo osób zwróciło również uwagę na to, że nawet osoba duchowna nie ma wiedzy, aby odpowiedzieć na to pytanie. Część osób oburzyła się, gdyż uważają, że nagranie narzuca wiarę.

Zobacz również: Sobota: Ksiądz zmarł podczas mszy świętej