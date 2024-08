Każdy ma swój ulubiony letni owoc. Podczas gdy dla jednych powodem do świętowania jest moment pojawienia się truskawek, inni wypatrują w warzywniakach koszyczków z malinami, a jeszcze inni dopytują o cierpkie porzeczki. Wśród amatorów letnich smaków sporą grupę stanowią też fani śliwek.

Te słodkie, pojawiające się w połowie wakacji owoce, są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Stanowią źródło witamin A,C,E oraz K, zawierają potas, magnez i żelazo. Wspomagają również trawienie, a co za tym idzie, sprzyjają utrzymaniu szczupłej sylwetki.

Śliwki to też owoce o dużym kulinarnym potencjale. Możemy przygotować z nich obiady na słodko: knedle i pierogi ze śliwkami to przecież letni klasyk. Są i tacy, którzy porywają się na przygotowywanie zupy ze śliwek albo zamiast wody czy soku serwują do obiadu śliwkowy kompot.