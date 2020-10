Co się stało z Aliną Kabajewą?

37-letnia zdobywczyni złotych medali olimpijskich, domniemana kochanka i matka bliźniaków Władimira Putina, zniknęła z życia publicznego i nic o niej nie słychać od 2018 roku.

Zdjęcie Alina Kabajewa w świecie gimnastyki artystycznej zdobyła właściwie wszystko, co się dało /East News

Alina Kabajewa trenowała od czwartego roku życia. Zdobyła m.in. brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2000 roku i złoty w Atenach w 2004 roku, a także tytuły mistzra Europy (2001, 2002) i mistrza świata (2001 i 2003). Po olimpiadzie w 2004 roku zakończyła karierę sportową, by zająć się polityką. Do sportu wróciła w 2007, by zdobyć drużynowe mistrzostwo świata.

Spekulacje o jej związku z prezydentem Rosji pojawiły się już w 2008 roku, ale nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Mówi się, że gimnastyczka zaszła w ciążę z Putinem i urodziła mu bliźniaki w 2018 roku, ale że przywódca rosyjski ma manię bezpieczeństwa i prywatności swojej rodziny, informacje te nadal pozostają w sferze domysłów.

Jednak zniknięcie Kabajewej z życia publicznego mogłoby potwierdzać tę teorię. O gorszych wolimy nie myśleć...

Zdjęcie To jedno z nielicznych zdjęć, na których jest Kabajewa z Putinem / East News