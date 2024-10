Jeśli wybrałaś kolczyki numer jeden, musisz być osobą bardzo kreatywną i oryginalną. Pewne jest, że uwielbiasz wyróżniać się z tłumu i masz nietypowe podejście do życia. Nieszablonowe odpowiedzi, spontaniczne reakcje - tego w twoim życiu na pewno nie brakuje. Najbardziej cenisz sobie swobodę. Nie lubisz ograniczeń, ram i zasad, których nie możesz złamać. Starasz się zawsze być przy tym sobą, nie udawać, nie grać tylko po to, aby spodobać się innym. Nie przejmujesz się tym, że nie wszyscy to rozumieją. Ludzie uwielbiają cię za odwagę i właśnie taką niezależność. To sprawia, że jesteś dla nich kimś wyjątkowym, z kim chcą przebywać, śmiać się, płakać.