Choć eBay w Polsce nie odniósł spektakularnego sukcesu, to na jego zagranicznych wersjach handel kwitnie. Ebay.com przyciąga miliony użytkowników z całego świata, w tym wielu z USA . Co ciekawe, aby sprzedawać na międzynarodowym eBayu, wystarczy konto założone na polskim odpowiedniku platformy.

Sprzedaż na eBayu rozwija się stopniowo, ponieważ platforma wprowadza limity dotyczące liczby wystawianych przedmiotów. Początkowo można sprzedawać tylko ograniczoną liczbę produktów, ale z czasem - przy pozytywnych opiniach i regularnych transakcjach - limity te rosną . To sposób na ochronę kupujących przed nieuczciwymi sprzedawcami.

Sprzedawanie produktów do USA jest opłacalne, ponieważ wiele osób szuka tam różnych rzeczy i jest w stanie dużo za nie zapłacić

Sprzedawanie produktów do USA jest opłacalne, ponieważ wiele osób szuka tam różnych rzeczy i jest w stanie dużo za nie zapłacić 123RF/PICSEL

Emaliowane garnki i kubki - produkty z polskich fabryk emalii to połączenie stylu retro i solidnego wykonania.

Wysyłka do USA - jak to zrobić tanio i sprawnie?

Kluczem do sukcesu jest nie tylko dobry produkt, ale także przystępna cena dostawy. Najbardziej opłacalne jest wysyłanie paczek o wadze do 2 kg za pośrednictwem Poczty Polskiej - usługa Global Express umożliwia szybkie i stosunkowo niedrogie dostarczenie przesyłek za ocean. Amerykańscy klienci są przyzwyczajeni do kosztów lokalnych dostaw, więc cena przesyłki z Polski często wypada bardzo konkurencyjnie.