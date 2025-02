Sprzedawałeś rzeczy na OLX? Do drzwi może zapukać kontrola

Do 30 stycznia 2025 roku najpopularniejsze internetowe platformy sprzedażowe takie jak Allegro, Vinted czy OLX miały przekazać do stosownej instytucji aparatu skarbowego dane swoich użytkowników. To efekt unijnej dyrektywy DAC7, która ma uszczelnić system podatkowy w handlu elektronicznym. Osoby, które sprzedawały w internecie w sposób budzący jakiekolwiek wątpliwości, mogą spodziewać się teraz kontroli podatkowych.