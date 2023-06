Spis treści: 01 Oto co warto wiedzieć o Bardejowie przed podróżą

02 Atrakcje słowackiego miasta królewskiego. Co warto zobaczyć?

03 Park Johna Lennona - niedoceniana perła Bardejowa

04 Bardejów-Zdrój przypomina "słowackie sanatorium"

05 Skansen i parki: przepis na relaks

Oto co warto wiedzieć o Bardejowie przed podróżą

Bardejów leży w północno-wschodniej części Słowacji i położony jest tuż nad rzeką Topli. Miasto dzieli zaledwie 60 kilometrów od granicy z Polską, więc to idealna alternatywa dla osób, które nie lubią długich podróży oraz autobusów, gdyż mogą się tam wybrać własnym autem. Przejazd przez granicę najczęściej jest bezproblemowy, kontrole mogą się zdarzyć, ale nie muszą. Do przekroczenia granicy potrzebny jest nam tylko dowód. Bardejów to bardzo ciekawa miejscowość, o długiej historii, która sięga aż 780 lat wstecz. Pierwszy wpis na temat tego miejsca pojawił się w 1241 roku w Kronice Ipatijewskiej. Natomiast w 1986 roku Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS nagrodziła Bardejów Złotym Medalem za ochronę miejsc zabytkowych. Do tej pory została tam zachowana struktura średniowiecznego miasta. Słowacy bardzo dbają o to, aby ich zabytki były zachowane w pierwotnym stanie, jeżeli przeprowadzają renowację, to głównie taką, która ma zapewnić względy bezpieczeństwa.

Reklama

Zdjęcie Bardejów obfituje w zabytki / Karolina Burda / INTERIA.PL

To miejsce przypadnie do gustu przede wszystkim miłośnikom historii, ze względu na liczne zabytki. Dodatkowym atutem miasta są otaczające je górzyste tereny, lasy bukowe, jodłowe i mieszane. Spacerując po parkach, można cieszyć się kojącym śpiewem ptaków i malowniczymi widokami. Warto udać się również do Bardejowa-Zdroju, czyli "słowackiego sanatorium". Pamiętaj, aby skosztować specjałów kuchni szaryskiej. Niektóre dania mogą przypominać polskie, jednak będą nieco zmodyfikowane. Warto próbować różnych posiłków i poznawać słowacką kulturę od kuchennej strony. Oto najczęściej wybierane przez turystów słowackie dania:

bryndzové halušky (pierogi ziemniaczane, "bryndza", śmietana i boczek),

kapustnica (zupa z kapusty, przypomina trochę kapuśniak),

vyprážaný syr (smażony ser, który jest bardzo popularny na Słowacji),

loksza (deser w formie naleśników),

maczanka (zupa grzybowa z mięsem, w której macza się chleb).

Zdjęcie Na Słowacji możesz spotkać się z "mizerią", do której dodaje się wodę zamiast śmietany / Karolina Burda / INTERIA.PL

Zobacz również: Kultowe polskie słodycze. Nie znajdziesz ich za granicą - Kobieta w INTERIA.PL

Atrakcje słowackiego miasta królewskiego. Co warto zobaczyć?

Najpopularniejszym punktem turystycznym w Bardejowie jest Plac Ratuszowy, z którego możemy podziwiać liczne i unikatowe kamienice w stylu gotyckim. Na środku placu znajduje się ówczesny, renesansowy ratusz miejski, który powstał w latach 1505-1509. Najciekawszym elementem tej budowli dla turystów jest rzeźba, która przedstawia... chłopca z głową między nogami pokazującego tyłek. Pewna historia głosi, że kiedyś rada miasta nie opłaciła budowlańców, którzy wyremontowali ratusz. W zemście jeden z majstrów postanowił przymocować rzeźbę chłopca tak, aby jego goły zadek wskazywał dom tamtejszego wójta.

Zdjęcie Dawny ratusz miejski w Bardejowie / Karolina Burda / INTERIA.PL

Chętnie odwiedzanym obiektem w Bardejowie jest gotycki kościół parafialny, zwany Bazyliką Mniejszą św. Idziego, która w 1970 roku została mianowana zabytkiem kulturowym. Składa się z wielobocznej świątyni, dwóch kaplic i wieży, z której można podziwiać przepiękną panoramę miasta. Jednak ostrzegam, "wdrapanie się" po schodach wcale nie jest takie łatwe. Radzę założyć na tę wspinaczkę wygodne buty i zabrać ze sobą butelkę wody.

Zdjęcie Panorama miasta z wieży w Bardejowie / Karolina Burda / INTERIA.PL

We wnętrzu kościoła możemy napawać się widokami historycznych obrazów i rzeźb, monumentalnych organów, niesamowitego ołtarza i XV wiecznych żyrandoli. Ciekawostką jest, że 23 lata temu, a dokładnie 23 listopada 2000 roku ranga Kościoła św. Idziego została podniesiona na Bazylikę Mniejszą przez papieża Jana Pawła II.

Zdjęcie Miasto warto odwiedzić również wieczorem, gdyż budynki zostały pięknie oświecone. Oto Bazylika Mniejsza św. Idziego nocą / Karolina Burda / INTERIA.PL

Na rynku możesz również "spotkać" miejscowego kata, którego twarz jest zamaskowana. Mówi się, że kat musiał chodzić w masce, aby nikt nie mógł go rozpoznać. Dodatkową atrakcją w Bardejowie jest również katownia, w której znajdowało się kiedyś więzienie.

Zdjęcie W Bardejowie możesz również zobaczyć dom kata / Karolina Burda / INTERIA.PL

Spacerując po Bardejowie, możemy natrafić na piękne fortyfikacje, czyli różnego rodzaju miejskie mury obronne i baszty. Uważane są za jedne z najlepiej zachowanych w całej Europie. Fortyfikacje składają się z wielu baszt takich jak gruba, wielka, czerwona, prostokątna, renesansowa, szkolna, klasztorna, prochownia i archiwalna. Dodatkowym elementem wartym uwagi jest dolna i górna brama. Zwiedzając, możemy podziwiać malownicze widoki, dla których warto przyjechać do regionu Szaryskiego.

Zdjęcie Krajobraz towarzyszący podczas zwiedzania miasta / Karolina Burda / INTERIA.PL

Popularnym miejscem odwiedzanym przez turystów jest także pomnik Holokaustu. Znajduje się tam ogród poświęcony pamięci Żydów oraz zespół budynków Synagogi, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pomnik zawiera nazwiska ofiar mieszkających w Bardejowie, które zginęły podczas Holokaustu. Nad ich imionami widnieje napis "każdy człowiek ma imię", ma to upamiętnić wszystkie te osoby. Na drugim pomniku możemy dostrzec wyryty napis "nigdy więcej", który ma skłaniać odwiedzających do refleksji i uświadamiać im, że takie zbrodnie nie powinny się już nigdy powtórzyć. To ciekawe miejsce, które robi wrażenie na osobach zainteresowanych żydowską historią.



Zdjęcie Pomnik Holokaustu w Bardejowie / Karolina Burda / INTERIA.PL

To niejedyne zabytki tego pięknego miasta. Dodatkowo warto zobaczyć:

Pomnik św. Floriana (patron strażaków),

Kościół św. Jana Chrzciciela i klasztor franciszkanów,

Ewangelicki kościół,

Kościół św. Piotra i Pawła.

Park Johna Lennona - niedoceniana perła Bardejowa

W Bardejowie znajduje się jeden z ciekawszych pomników The Beatles, który położony jest nieopodal głównego placu w jednej z małych uliczek, która nazywa się ulicą Johna Lennona. Ciekawostką jest, że to fan tego zespołu Pavl Zajac sprawił, że to miejsce budzi w odwiedzających sentyment. Mężczyzna z zamiłowania do The Beatles, pokrył swój dom trzema dużymi grafikami, które przedstawiają dzieje Johna Lennona.

Zdjęcie May Pang i John Lennon w 1974 roku / Tom Wargacki / Contributor / Getty Images

Dodatkowo w parku, który bardziej przypomina ogródek, Pavl położył kamienie z wyrytymi napisami z nazwami albumów i imionami członków zespołu. To jednak nie koniec atrakcji tego miejsca, dom pokryty jest również tabliczkami najsłynniejszych zespołów rockowych jak AC/DC. Na ścianie znalazł się również polski zespół, którym są... Czerwone Gitary! To kultowe miejsce musi odwiedzić, każdy prawdziwy fan muzyki rockowej.

Zdjęcie Pomnik The Beatles / Karolina Burda / INTERIA.PL

Zobacz również: Nowe piosenki The Beatles? Internet oszalał na ich punkcie

Bardejów-Zdrój przypomina "słowackie sanatorium"

Będąc w tym pięknym miasteczku, czułam się, jak w "słowackim sanatorium". Oczywiście nie jest to niczym negatywnym, zwłaszcza dla osób szukających ukojenia. Jako młoda osoba wciąż czułam się tam swobodnie i zdołałam odpocząć. Uważam, że to miejsce jest niedoceniane przez rodziny i młode osoby. Znajdziesz tam różnorodne zabiegi lecznicze lub kąpiele zdrowotne, ciszę i spokój. Wszystko to, co jest potrzebne do odpoczynku. Bardejów-Zdrój oddalony jest od Bardejowa o 6 km i znajdują się tam najsłynniejsze źródła mineralne na Słowacji. Znajdziecie tam wody o różnym składzie chemicznym np. wodorowęglowym, chlorowo-sodowym, żelaznym lub hipotonicznym o podwyższonej zawartości kwasu.

Zdjęcie / 123rf.com / INTERIA.PL

Wody mineralne wykorzystywane są tam w terapiach pitnych, inhalacjach oraz kąpielach mineralnych, z których możesz skorzystać w pobliskich hotelach. Jednak najciekawsze dla turystów wydają się być wody pitne, które dostępne są w 7 wariantach (na zimno i na ciepło). Każda z wód ma specjalne właściwości oraz inny smak. Najczęściej leczą choroby układu trawiennego i układu krążenia. Możesz skorzystać tam z papierowych kubeczków lub przyjść z własnym, jednak nie można przelewać ich do butelek plastikowych, gdyż woda zacznie zmieniać w niej swój kolor. Miasto zadbało również o letnią rozrywkę, aby regeneracja nie była jedynym celem przyjazdu. W Bardejów-Zdrój organizowane jest coroczne Międzynarodowe Lato Muzyczne, na którym zespoły grają muzykę poważną lub rozrywkową, czasem na scenie pojawia się także orkiestra estradowa.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Skansen i parki: przepis na relaks

W Bardejowie możesz udać się na długie piesze lub rowerowe wycieczki wzdłuż wyznaczonych tras turystycznych w pobliskim parku. To dobre miejsce, aby udać się całą rodziną na piknik i pokazać dzieciom, jak wygląda prawdziwy kontakt z naturą. Jest tam przyjemnie oraz bezpiecznie, a najmłodsi mogą pobawić się na placu zabaw. W lesie znajduje się jeziorko, przy którym można odpocząć lub usiąść z wędką. Będąc w Bardejowie bardzo trudno jest oderwać wzrok od towarzyszącej tam zieleni, która potrafi uspokoić nawet największego "nerwusa".

Zdjęcie Spacerom towarzyszy śpiew ptaków / Karolina Burda / INTERIA.PL

W Bardejowie znajdziesz również Muzeum Architektury Ludowej, które nazywane jest skansenem. Możesz zobaczyć tam wszelkiego rodzaju domy mieszkalne, budynki gospodarcze, sakralne obiekty, ale przede wszystkim sposób mieszkania i życia ludzi z regionu górnego Szarysza. Warto udać się tam na spacer, teren jest spory, a zieleni nie brakuje. Budynków jest wiele, więc bez pośpiechu spędzisz tam nawet dwie godziny.

Zdjęcie Skansen w Bardejowie / Karolina Burda / INTERIA.PL

Jako że jest to bardzo spokojna miejscowość, to nie doświadczysz natłoku ludzi. Urlop w Bardejowie będą cenić sobie przede wszystkim osoby, które marzą o regeneracji i odpoczynku od codziennego życia. Słowacy są bardzo przyjaźni i zawsze starają się urozmaicić pobyt gościa. Oczywiście jeżeli dobrze poszukasz, to znajdziesz również jakąś imprezę, ale nie ma ich zbyt wiele. Jednak wycieczka w doborowym towarzystwie zawsze będzie udana.

Zdjęcie Muzeum Architektury Ludowej w Bardejowie-Zdroju / Karolina Burda / INTERIA.PL

Zobacz również: Wejście do restauracji było tuż obok śmietnika. Piękne, ale brudne Palermo