Opublikowana pod koniec kwietnia 2023 roku lista, uwzględnia regionalne łakocie z całego globu. Pozycja na niej zależała od głosów użytkowników serwisu "Taste Atlas". Toruńskie pierniki, jako jedyny polski przysmak znalazły się w gronie 100 najlepszych na świecie - zajęły 30 miejsce w rankingu. Rozważając prezent dla obcokrajowca, warto zatem wziąć ten polski wyrób pod uwagę.

Zdjęcie Pierniki to również popularna pamiątka / Sebastian Kocon / Agencja FORUM

Krówki

Wiele z przedstawionych łakoci, jako kultowe polskie słodycze, jest eksportowanych, toteż można je znaleźć także w zagranicznych sklepach. Przykładem są polskie krówki, które trafiają do 25 krajów, a w świecie arabskim robią prawdziwą furorę. Krówki nazywane są też pomadkami mlecznymi bądź ciągutkami i widnieją na “Liście polskich produktów tradycyjnych" tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Choć podobne karmelki można znaleźć też w innych krajach, to trzeba przyznać, że smak polskiej krówki jest nie do podrobienia.



Zobacz również: Słodki biznes w gorzkich czasach. Krówka Ustecka zamiast ryby?

Zdjęcie Krówki domowej roboty / Lubomir Lipov / East News

Śliwki w czekoladzie

Śliwki w czekoladzie to kolejne, popularne na polskim rynku słodycze. Gdy na stałe mieszkający w Polsce znajomy Chorwat, wraca do domu - zawsze zabiera pokaźny worek śliwek w czekoladzie, uważa je bowiem za najlepszy polski wyrób cukierniczy. Dlatego jeśli chcielibyśmy poczęstować obcokrajowców rodzimymi łakociami, to śliwki w czekoladzie będą dobrym pomysłem. Chyba że nasi znajomi pochodzą z Rosji bądź Ukrainy, wówczas smak czekoladowanych śliwek nie będzie dla nich zaskoczeniem, bo takie słodycze można znaleźć także w ich krajach. Miałam okazję skosztować ukraińskich i muszę przyznać, że są pyszne.

Na prezentowanej powyżej liście znalazły się tylko wybrane łakocie. Chętnie dowiemy się, jakie przekąski nasi użytkownicy zaliczyliby do kultowych polskich słodyczy? Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią w mailu bądź na facebookowym profilu Interia Kobieta .