Spis treści: 01 Kontrastowe Palermo

02 Co warto zobaczyć w Palermo?

03 Arancini, pizza, cannolo i prosecco

04 Mondello beach

Kontrastowe Palermo

Palermo to miasto we Włoszech, a dokładniej na Sycylii. Chętnie odwiedzane jest przez turystów i nie można się temu dziwić, ponieważ posiada wiele urokliwych miejsc. Palermo jednak jest bardzo kontrastowe. Z jednej strony możemy podziwiać bujną roślinność i niepowtarzalne zabytki, a z drugiej natrafić na kontenery, z których wręcz "wylewają" się śmieci.

Zdjęcie Palermo może niemiło zaskoczyć / 123RF/PICSEL

Z jednej strony chodnika podziwiać można było wyjątkowo atrakcyjny port, a z drugiej stał na nim... sedes. Następnie natrafiłam na wejście do restauracji, które było tuż obok śmietnika. Przechadzając się po mieście, bardzo trudno jest znaleźć kosz, aby wyrzucić np. butelkę po wodzie. Dodatkowo lokalsi mają w zwyczaju wyrzucać niedopałki na ziemię. Utrzymanie czystości zdecydowanie nie jest mocną stroną mieszkańców Palermo, ale są tam pewne atrakcje, które pozwalają o tym zapomnieć i cieszyć się chwilą.

Co warto zobaczyć w Palermo?

Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Palermo jest Teatr Massimo oraz plac znajdujący się tuż przed nim. Na wielkich schodach teatru w upalne dni odpoczywają lokalni mieszkańcy oraz turyści. Na placu nigdy nie brakuje ludzi, gdyż z rana wielu z nich przychodzi na kawę i śniadanie, a w późniejszych godzinach napić się lampki prosecco. Wieczorami ulice miasta wypełnione są życiem, grajkami, sprzedawcami magnesów i zabawą.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Nie da się przejść obojętnie również obok katedry, która została wybudowana na zlecenie arcybiskupa Gualtierro Offamilio w 1185 roku. Zabytek ten jest mieszanką różnych stylów (np. normańskiego, barokowego lub gotyckiego) i został wpisany na światową listę UNESCO. Katedra była przebudowywana tak wiele razy, dla niektórych jej wygląd może być niespójny. W Palermo jednak uważana jest za jeden z największych skarbów wyspy.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Podróżując po mieście, można natknąć się na liczne zabytki i atrakcje. Palermo jest pełne niepowtarzalnych atrakcji jednak są one "porozrzucane". Chcąc znaleźć je wszystkie, trzeba się trochę nachodzić. Miejscami polecanymi przez lokalnych mieszkańców są:

Fontanna Pretoria (zwana Fontanną Wstydu),

Pałac Normanów i Kaplica Palatyńska,

Quattro Canti,

ogród botaniczny.

Arancini, pizza, cannolo i prosecco

Będąc w Palermo, koniecznie musisz spróbować lokalnej kuchni. Przede wszystkim udaj się na pizzę, która smakiem bardzo odbiega od tej polskiej. Jej ciasto jest cienkie, a dodatki rozpływają się w ustach. Włosi zazwyczaj nie dzielą się pizzą, każdy zamawia sobie oddzielną, ponieważ nie są one tak duże jak w Polsce. Na twojej liście potraw do spróbowania, powinien znaleźć się również makaron. Najlepiej szukać restauracji, w których będzie przyrządzany własnoręcznie. Warte polecenia są również potrawy z owocami morza, które w większości lokali są świeże. Chodząc po mieście możesz natknąć się na popularną sycylijską przekąskę arancini. Są to smażone kulki ryżowe w panierce z bułki tartej, wypełnione farszem (np. sosem pomidorowym z mozzarellą).

Zdjęcie / Karolina Burda / INTERIA.PL

W Palermo znajdziesz również wiele słodkości, desery tam nie mają sobie równych. Najważniejszym sycylijskim deserem jest cannolo, czyli smażone ciasteczka w kształcie rurki, wypełnione ricottą i posypane kruszoną czekoladą lub pistacjami. Na Sycylii możesz również natrafić na kanapkę z lodami lub ich bożonarodzeniowy przysmak torrone.

Zdjęcie / Karolina Burda / INTERIA.PL

W poszukiwaniu innych pyszności udaj się również na targi miejskie Vucciri i Ballaro, na których możesz zakupić lokalne produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, sery, ryby lub owoce morza. Na targach znajdziesz również knajpy na świeżym powietrzu, które oferują skosztowania "wszystkiego po trochu".

Zdjęcie / Karolina Burda / INTERIA.PL

Mondello beach

Plaża Mondello znajduje się nieopodal Palermo i można dostać się na nią autobusem. Odjeżdża on z centrum miasta, a taka podróż trwa około 40 minut. Mondello beach to bardzo wspaniałe miejsce, w którym można odpocząć na małej i piaszczystej plaży, otoczonej malowniczym widokiem gór. Największą zaletą tego miejsca jest czysta i przejrzysta woda. Mondello beach jest dostosowane do przyjazdu turystów, ale tylko w sezonie wysokim. Latem możemy skorzystać na miejscu z prysznica, przebieralni oraz lokalnych restauracji.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Palermo jest znakomitym wyborem dla osób, które planują krótki wypad zagranicę. Wszystkie atrakcje i zabytki znajdziesz tam na wyciągnięcie ręki, bez konieczności przepłacania za taksówkę. Wystarczy jedynie dojechać bezpośrednio autobusem z lotniska do miasta i cieszyć się niepowtarzalnym wyjazdem.

Zdjęcie Palermo potrafi zauroczyć / 123RF/PICSEL

