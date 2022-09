Nie zawsze łatwo skonfrontować się z prawdą, ale jeśli tylko uda nam się stawić czoła lękom, mamy szansę na ich pokonanie. A zatem, do dzieła. Spójrz na obrazek i powiedz, co zobaczyłeś jako pierwsze.

Jaki jest twój najgłębiej ukryty strach przed miłością?

Ptaki

Jeśli jako pierwsze dostrzegłeś ptaki (kolibry), tym, co najbardziej cię przeraża jest to, że nie zawsze są tym, czym na początku się wydają. Pragniesz miłości, ale jest też w tobie pierwiastek sceptycyzmu. Nie jesteś osobą straumatyzowaną, po prostu nie trafiłeś jeszcze na odpowiedniego człowieka. Kiedy ten moment nastąpi, zrozumiesz, że miłość to nie narzędzie do naprawiania i że zanim jej nie znalazłeś, nie byłeś tylko "połówką jabłka". Piękno stałego związku polega na tym, że stajemy się w nim lepszymi wersjami samych siebie.

Motyl

Jeśli jako pierwszego zobaczyłeś motyla, twój sekretny strach przed byciem w związku polega na tym, że nigdy, przenigdy nie dasz rady być z kimś "na zawsze". Nic na to nie poradzisz, takie masz doświadczenia, po prostu już wiesz, że nic nie trwa wiecznie. Za każdym razem, gdy się zakochujesz, sabotujesz związek, dążysz do zakończenia. Nie marzysz o ślubie, raczej o rozstaniu. To wszystko jednak nie oznacza, że nie związki nie mają dla ciebie znaczenia. To, że się rozpadają, nie oznacza, że nie było warto choć przez chwilę w nich być. Nie stroń od miłości, bo możesz jej nie doświadczyć. A to duża strata.

Liście

Twój ukryty lęk dotyczy obawy, że najlepsze już za tobą albo że coś cię ominęło. Masz za sobą kilka związków, na horyzoncie kolejny, ale gdzieś głęboko w duszy czujesz, że to ktoś, z kim rozstałeś się dawno temu był twoją bratnią duszą, tym jedynym. Nie idź tą drogą. Jeśli coś się zakończyło, stało się tak nie bez powodu. Uwierz, że najpiękniejszą częścią tej podróży są nowi ludzie, których spotykamy na swojej drodze.

Czaszka

W miłości najbardziej przeraża cię to, że stracisz... siebie. Kochasz mieć partnera, być w związku, ale boisz się zobowiązań i zatracenia. Martwisz się, że spędzanie zbyt dużej ilości czasu z jednym tylko człowiekiem sprawi, że staniesz się kimś innym, że zlejecie się w jedno i nie będzie już ciebie. To najstraszniejsza rzecz, jaką możesz sobie wyobrazić. Jesteś silną i dynamiczną osobą. To, że wpuścisz kogoś do swojego serca i sam zagościsz w cudzym, nie oznacza, że cofniesz się w rozwoju. To może cię tylko ubogacić.

