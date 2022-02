Zmysły lubią płatać nam figle - bywa, że słyszymy, widzimy lub czujemy rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją. Zdarza się też tak, że naszej uwadze umyka to, co inni dostrzegają bez trudu.

Dlaczego percepcja czasem nas zawodzi? Odpowiedzi jest wiele: począwszy od cech indywidualnych (jedni ludzie są bardziej spostrzegawczy od innych), przez aktualna kondycję obserwatora (zmęczenie, czujność, poziom stresu itp.), aż po właściwą ludzkiemu umysłowi tendencję do "upraszczania" komunikatów, które do niego docierają. By zaoszczędzić sobie pracy, mózg automatycznie klasyfikuje jako pokrewne lub tożsame zbliżone do siebie kształty, nowe obrazy łączy z tymi, które już zna oraz ogranicza możliwość interpretacji.

Wszystkie te zagadnienia od stuleci zgłębiane są przez badaczy i stały się tematem wielu poważnych analiz. Część z nich pozostaje wyłącznie w kręgu zainteresowań optyków, inne są studiowane i wykorzystywane przez neurologów i psychologów.

Optyczne iluzje są na tyle fascynujące, że doczekały się i swojej popkulturowej wersji. W internecie można znaleźć mnóstwo obrazków, co do których spierają się internauci.

Jednym z nich jest poniższa grafika. Jedni widzą na niej tylko ciąg linii, przypominający kod kreskowy. Inni zaś, dostrzegają na obrazków również... kota.

Nie jesteś w stanie dostrzec zwierzaka? Oto mała wskazówka: wpatruj się w obrazek nieprzerwanie przez kilka sekund, po czym oddal nieco wzrok od ekranu. W środku grafiki powinieneś dostrzec mordę czarnego kota, lekko skierowaną w lewą stronę.





Uwaga! Osoby z problemami neurologicznymi powinny podejść do zabawy ze szczególną ostrożnością.





***

