Co z sezonem studniówkowym w 2022 roku? Są wytyczne ministerstwa

Życie i styl

Dołącz do nas:

Studniówka to wyjątkowe wydarzenie w życiu wielu maturzystów. W ostatnim roku imprezy niestety nie doszły do skutku z powodu pandemii koronawirusa i nauczania zdalnego. A jak będzie to wyglądać w roku 2022?

Zdjęcie Czy studniówka 2022 odbędzie się bez przeszkód? / 123RF/PICSEL