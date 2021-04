Córki imigrantów, które zmieniły świat na lepsze

Co łączy dwie kobiety, które nigdy się nie spotkały? Pasja do pracy i ciekawość świata. Dzięki otwartemu umysłowi i uporowi utorowały drogę dla innych pań, które zawodowo chciały poświęcić się nauce.

Zdjęcie Stephanie Louise Kwolek wciągu całego swojego życia opatentowała 28 wynalazków / Science Photo Library / East News

Praca, która jest życiową pasją

Stephanie Kwolek (1923 -2014) urodziła się w USA w rodzinie polskich imigrantów. Jej ojciec, Jan Chwałek, był przyrodnikiem i zaszczepił w córce miłość do roślin i zwierząt. Mama pracowała, jako krawcowa, stąd mała Stephanie od najmłodszych lat robiła stroje z papieru dla lalek, a potem szyła ubrania dla siebie.



W szkole, do której uczęszczała, dwie klasy mieściły się w jednym pomieszczeniu. Żartowała, że w ten sposób przyswajała podwójną ilość wiedzy. Lubiła się uczyć nowych rzeczy i miała świetną pamięć. Zastanawiała się, czy zostać projektantką mody, nauczycielką, czy może lekarzem, choć na studia medyczne miała za mało pieniędzy.



Studiowała chemię, a po wojnie zaczęła pracować w laboratorium firmy DuPont. Jej szefem był mężczyzna, który nie miał względem niej wysokich oczekiwań i zostawiał ją samą sobie. Taki układ bardzo jej odpowiadał , bo mogła prowadzić własne eksperymenty. W swojej pracy ceniła najbardziej możliwość bycia kreatywną.



W 1965 stanęła na czele zespołu, który wynalazł polimer, z którego wytwarzany jest kevlar. To lekkie, aczkolwiek niezwykle wytrzymałe włókno, miało zastąpić stal używaną w oponach. Kwolek posiadała bardzo praktyczne podejście do życia i uważała, że rolą nauki jest ochrona życia ludzi i zmiana świata na lepsze, w czym chciała aktywnie uczestniczyć, jako naukowiec.

Kevlar - niezwykły materiał

Kevlar jest pięć i pół razy bardziej wytrzymały od stali, a przy tym dużo lżejszy. Obecnie jest używany jako materiał w ponad 200 zastosowaniach, w tym w oponach, łodziach, samolotach, linach, kablach i kamizelkach kuloodpornych. Bywa niezastąpiony w procesie produkcji telefonów komórkowych, hełmów ochronnych, sprzętu sportowego czy trampolin.



Stephanie Kwolek za wynalezienie kevlaru, a także późniejszych syntetyków, takich jak lycra i spandex, otrzymała w 1999 roku prestiżową nagrodę Lemelson-MIT Lifetime Achievement Award. W ciągu życia opatentowała 28 wynalazków.

Widzenie ma znaczenie

Patricia Era Bath (1942-2019 r.) to amerykańska okulistka trynidadzkiego pochodzenia i wynalazczyni. Jej ojciec był motorniczym, a matka pracowała jako gospodyni domowa. Patricia od dziecka interesowała się nauką, za co była wdzięczna mamie, która kupiła jej zestaw do eksperymentów chemicznych.



W 1974 roku została pierwszą kobietą lekarzem na okulistyce. Nie mogła dzielić pokoju z męskim personelem, wiec wysłano ją do pomieszczenia dla sekretarek.



Bath przeprowadziła badanie epidemiologiczne, które wykazało, że ślepota wśród osób czarnoskórych była dwukrotnie większa niż u osób białych, przy czym u tych pierwszych prawdopodobieństwo wystąpienia jaskry było osiem razy większe.



W 1977 okulistka współtworzyła Amerykański Instytut na rzecz Zapobiegania Ślepocie, którego motto brzmiało "wzrok jest podstawowym prawem człowieka".

Walka z zaćmą

Bath, prekursorka laserowej chirurgii zaćmy, rozpoczęła pracę nad swoim wynalazkiem w 1981 roku, a siedem lat później opatentowała go i została pierwszą Afroamerykanką, która otrzymała patent używany do celów medycznych.



Nazwała swoje urządzenie Laserphaco Probe. Była to sonda, która szybko i prawie bezboleśnie rozpuszczała zaćmę za pomocą lasera. Po oczyszczeniu i nawodnieniu oka, okulista mógł usunąć zużytą soczewkę i na jej miejsce założyć sztuczną, która nie ulega zniszczeniu z upływem czasu. Ta procedura prawie trwale rozwiązała problem zaćmy i przywracała wzrok ludziom nawet nie widzącym od wielu lata.

W ciągu swojej kariery zawodowej Patricia zdała sobie sprawę, że utorował drogę dla kobiet naukowców, a przede wszystkich dla czarnoskórych kobiet, co było celem o wiele trudniejszym do osiągnięcia. Uzyskała pięć patentów wynalazków używanych do usuwania zaćmy. Do końca życia zachowała pasję do uczenia się i wspomagania społeczności lokalnej i tej związanej z korzeniami swoich rodziców.

Olga Konik

