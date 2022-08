Cosplay - sposób wyrażania siebie. Na czym polega jego fenomen?

Spis treści: 01 Czym jest cosplay?

02 Costume + play = cosplay

03 Cosplay sposobem na życie

04 Za kogo przebierają się cosplayerki?

05 Każda z nas może zostać cosplayerką!

06 Aż miło popatrzeć

07 "Meet at Rift": Konkurs cosplay na festiwalu gier i fantastyki w Łodzi

Czym jest cosplay?

Zdjęcie Cosplay dla niektórych to dodatkowe zajęcie po godzinach, a dla innych nieomal sposób na życie / Magda Weidner / INTERIA.PL

Jedni powiedzą, że to hobby i sposób na spędzanie czasu wolnego. Drudzy dodadzą, że to także możliwość wyrażania siebie. Trzeci uzupełnią definicję, twierdząc, że to sztuka. Cóż, przebieranie się za popularne, fikcyjne postacie - bo tak najkrócej można opisać cosplay - dla każdego może być czymś innym. I to jest w nim właśnie piękne. To, że odnaleźć się w nim może każdy, niezależnie od płci (cosplayerek spotyka się tyle samo, o ile nie więcej niż cosplayerów), wieku (choć wśród entuzjastów tego hobby dominują osoby młode) czy zainteresowań (przebierać można się za postacie z mangi, anime, filmów, książek, gier wideo...).

Costume + play = cosplay

Termin "cosplay" wymyślił Japończyk Noboyuki Takahashi i użył go po raz pierwszy w Japonii w 1984 roku. Jego etymologia jest prosta. To połączenie słów "costume" (kostium lub strój) oraz "play" (odgrywanie roli). Jednak artystyczne hobby, polegające na przebieraniu się za fikcyjnych bohaterów (lub bohaterki), powstało znacznie wcześniej. Przyjmuje się, że zjawisko rozpoczęło swój żywot w 1939 roku, podczas konwentu 1st World Science Fiction Convention w Nowym Jorku. Olbrzymi wzrost popularności zaliczyło w latach dziewięćdziesiątych, w wielu częściach Azji, szczególnie w Japonii. A obecnie cosplay święci triumfy na różnych długościach i szerokościach geograficznych, od Azji, przez Europę, aż po Amerykę. Także w Polsce. I także wśród kobiet.



Zobacz: Poznań stolicą fikcyjnych światów

Cosplay sposobem na życie

Zdjęcie Uczestniczka tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon 2022 w Poznaniu / Magda Weidner / INTERIA.PL

Cosplay dla niektórych to dodatkowe zajęcie po godzinach, a dla innych nieomal sposób na życie. Cosplayerki ze światowego topu angażują się w swoje hobby do tego stopnia, że odwiedzają eventy w różnych częściach globu i regularnie chwalą się efektami swojej pracy w mediach społecznościowych. Wykonanie strojów, charakteryzacja, gra aktorska oraz jakość zdjęć z sesji fotograficznych stanowią doskonały argument, że cosplay to nie tylko zabawa, lecz także forma sztuki. A chcąc zobaczyć ją na żywo, nie trzeba daleko szukać. Cosplayerki można spotkać (i obowiązkowo zrobić sobie z nimi zdjęcie) nie tylko w Nowym Jorku, Los Angeles czy Tokio. Wystarczy wybrać się na któryś z eventów popkulturowych organizowanych w Polsce, takich jak Comic Con, Pyrkon, Falkon, Copernicon czy Dni Fantastyki.





Za kogo przebierają się cosplayerki?



Nie sposób jednoznacznie wskazać! Podczas eventów i w mediach społecznościowych przewijają się stylizacje inspirowane najróżniejszymi dziełami popkultury. W Polsce w ostatnich latach (głównie pod wpływem sukcesu gier wideo studia CD Projekt RED) popularne stały się cosplaye nawiązujące do "Wiedźmina". W sieci można znaleźć mnóstwo zdjęć modelek pozujących na Yennefer czy Triss (oraz, oczywiście, modeli wcielających się w Geralta z Rivii). Ale nietrudno natrafić też na Kobietę-Kot, Spider-Woman, Wonder Woman, Harley Quinn, Larę Croft, Chun-Li, Zeldę, Elsę i Annę, Królewnę Śnieżkę... Pomysłów - i naprawdę udanych realizacji! - jest całe mnóstwo.

Zdjęcie Jedna z uczestniczek festiwalu Pyrkon 2022 / Magda Weidner / INTERIA.PL

Każda z nas może zostać cosplayerką!

W cosplay może bawić się każdy, nawet przy ograniczonym budżecie. Oczywiście najbardziej spektakularne stylizacje wymagają większych nakładów finansowych, ale czasem wystarczy dobry pomysł i trochę sprytu, by za skromną kwotę stworzyć piękny strój i makijaż. A wówczas może któryś z fotografów zajmujących się cosplayem zgodzi się wykonać nieodpłatną sesję zdjęciową z naszym udziałem. A już na pewno możemy wybrać się na któryś z eventów, na którym pojawiają się cosplayerki, i cieszyć oko odwiedzających. Podobno to naprawdę przyjemne zajęcie!

Czytaj również: Wielki powrót polskiej stolicy fantastyki, czyli Pyrkon 2022



Aż miło popatrzeć

Cosplay generalnie dostarcza dużo przyjemności. Zarówno osobom, które się w niego angażują, jak i tym, którzy mogą później podziwiać efekty ich prac. Jeśli do tej pory nie miałyście do czynienia z tym zjawiskiem, zachęcamy, abyście poznały je bliżej Wystarczy zajrzeć na Instagrama, by w mgnieniu oka dotrzeć do naprawdę fantastycznych cosplayów. Czy to nie jest piękne?

"Meet at Rift": Konkurs cosplay na festiwalu gier i fantastyki w Łodzi

19-21 sierpnia w EC1 Łódź w Hali Maszyn odbędzie się wydarzenie "Meet at Rift" - festiwal gier komputerowych z atrakcjami dla rodzin, dzieci i młodzieży. Jedną z głównych atrakcji będzie konkurs na najlepszy kostium, czyli tzw. cosplay (czytaj więcej: "Meet at Rift": Konkurs cosplay na festiwalu gier i fantastyki w Łodzi) Do wygrania będzie aż 10 tys. zł!

Artur Dąbrowski