Nicienie w palmach sprzedawanych w sieci Ikea

Ikea wstrzymała w Polsce sprzedaż palmy Areka Dypsis Lutescens, a powodem jest znalezienie w niektórych dostawach tych roślin nicieni Meloidogyne enterolobii (numer hodowcy 602409/daty paszportu roślin od 24 do 28 lipca 2025 r.).

Meloidogyne enterolobii to pasożyt roślinny z grupy nicieni, notowanym w Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej i Australii. W Europie nicień został po raz pierwszy stwierdzony w 2002 r. we Francji w szklarniowej uprawie pomidora. Szkodnik poraża wiele gatunków roślin zielnych i zdrewniałych. Można jednak zaobserwować więdnięcie i żółknięcie liści, a także ich karłowacenie, a z czasem zamieranie roślin.

"Zgodnie ze stosowanymi w Polsce lokalnymi procedurami wyizolowaliśmy, zapakowaliśmy i zutylizowaliśmy rośliny, które mogły zostać potencjalnie dotknięte tym problemem. Nicienie M. enterolobii nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ani bezpieczeństwa klientów. Ponadto żadne inne rośliny IKEA, w tym palma Areka Dypsis Lutescens (17 cm), nie są zagrożone" - czytamy w komunikacie sieci Ikea.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Palma Areka Dypsis Lutescens 24 cm

Numer artykułu 468.040.05

Ikea apeluje do klientów

Osoby, które nabyły roślinę wskazaną w komunikacie, powinny pamiętać, że jeśli jest ona dotkniętą przez nicienie, może nie przetrwać. Ikea odradza ponowne wykorzystanie ziemi, w której rosła taka roślina. Klienci mogą zidentyfikować potencjalnie dotknięte egzemplarze na podstawie poniższych informacji zawartych na etykiecie rośliny:

