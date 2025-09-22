Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek pogodnie na wschodzie, południowym wschodzie i na południu. Na pozostałym obszarze Polski zdecydowanie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie utrzyma się jeszcze wysoka temperatura, bowiem będzie ok. 28 st. C, ale zdecydowanie chłodniej zrobi się w północno-zachodniej połowie kraju, tam ok. 13-17 st. C.

We wtorek niemal w całej Polsce zachmurzenie duże, a przejaśnienia lokalnie możliwe na północy i na zachodzie. W wielu miejscach przelotne opady deszczu. Najcieplej, bo do 21 st. C na krańcach południowych Podkarpacia. Niższe wartości na termometrach, bo ok. 14-16 st. C w północno-zachodniej części kraju - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę więcej rozpogodzeń w wielu regionach kraju. Jedynie na południu pochmurno, tam również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 17 st. C, chłodniej na Podhalu, ok. 12 st. C.

W czwartek pogodnie w północno-wschodniej części Polski, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - informują eksperci z IMGW. Słabe opady deszczu możliwe na południowym zachodzie, a na termometrach od 14 st. C do 16 st. C.

W piątek bez większych zmian w pogodzie. Na północny i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C w rejonach podgórskich, ok. 15 st. C na przeważającym obszarze kraju, najcieplej na zachodzie, tam ok. 17 st. C.

Czy jest szansa na pogodny weekend?

W sobotę, wedle obecnych prognoz, będzie pogodnie niemal w całym kraju. Słabe opady deszczu możliwe jednak na krańcach południowych. Termometry wskażą od 15 st. C nad morzem do 19 st. C na południu Polski.

Niedziela zapowiada się słoneczna. Nie ma jednak co liczyć na temperaturę powyżej 20 st. C, ponieważ w najcieplejszym momencie dnia wyniesie ona od 15 st. C do 19 st. C.

