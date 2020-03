​Cyberfeminizm: Dzieło do dokończenia

Cyberfeministyczne artystki robiły rewolucyjne płyty CD, tworzyły wzorowane na WWW multimedialne dzieła sztuki, budowały wirtualne światy oraz przyjmowały wiele form, gdy pływały po sieci w poszukiwaniu przyjemności i wiedzy. Pisały stanowczą propagandę, jak Cyberfeministyczny manifest na XXI wiek. Tworzyły koalicje, listy adresowe oraz grupy dyskusyjne - pisze Claire L. Evans w książce "Pionierki Internetu". Ich działania przerwało pęknięcie bańki internetowej, ale to nie znaczy, że wciąż nie mamy wiele do zrobienia...

Latem 1992 roku, nocą, na bocznej ścianie galerii sztuki w Sydney w Australii pojawił się nagle billboard. Długi na pięć i pół metra mieścił dziwną mieszankę obrazów: sferyczne fragmenty DNA, waginokształne kliny koloru oraz parę będących swoim lustrzanym odbiciem kobiet z rogami jednorożców, napinających mięśnie i wychodzących z muszli. Na środku znajdowała się kula tekstu, wypukłego, jakby mieścił się na kropli wody. JESTEŚMY WIRUSEM NOWEGO NIEŁADU ŚWIATA, głosił napis, ZAKŁÓCAJĄCYM OD WEWNĄTRZ TO, CO SYMBOLICZNE. SABOTAŻYSTKAMI JEDNOSTKI CENTRALNEJ WIELKIEGO TATKI. ŁECHTACZKA JEST BEZPOŚREDNIM POŁĄCZENIEM Z MATRIXEM.

Cyberfeminizm pojawił się w samą porę

Ten billboard, dzieło sztuki zatytułowane Cyberfeministyczny manifest na XXI wiek, zostało stworzone przez kolektyw artystyczny czterech kobiet z Adelajdy: Josephine Starrs, Julianne Pierce, Franceskę da Rimini oraz Virginię Barratt, znanych razem jako VNS Matrix. Ich "bluźnierczy tekst" został napisany pewnego wieczoru kilka lat wcześniej, jako wolne skojarzenia na temat "nowych sposobów przedstawiania kobiet, płci i seksualności w przestrzeni technologicznej, zarówno pierwotnych, pradawnych, jak i futurystycznych, fantastycznych i aktywnych", jak wyjaśniła Barratt kilka lat temu. W 1991 roku VNS Matrix rozkleił swój manifest na mieście i przefaksował go do czasopism technologicznych oraz artystek feministycznych na całym świecie, ogłaszając zaranie nowej ery - półtora wieku po tym, jak Ada Lovelace jako pierwsza nakreśliła program komputerowy na papierze, nadeszła pora, żeby kobiety stały się wirusem, sygnałem i tętnem sieci.

Kiedy manifest przyjął postać billboardu, studentka z Wielkiej Brytanii zrobiła mu zdjęcie i po powrocie pokazała je swojej profesorce, teoretyczce kultury, Sadie Plant, która przygotowywała program nauczania w podobnym duchu. W swojej wydanej w 1997 roku książce Zeroes + Ones [Zera + Jedynki] Plant tłumaczy, że kiedy VNS Matrix napisały, że "łechtaczka jest bezpośrednim połączeniem z matrixem", miały na myśli zarówno macicę (matrix po łacinie), jak i "abstrakcyjne sieci komunikacji (...) tworzące coraz gęstszy system" w otaczającym ich świecie. Była to sugestywna wizja fizycznego połączenia kobiet ze spiętymi w sieć komputerami, połączenia, które pojawiło się jeszcze przed samą technologią, począwszy od Ady Lovelace i niezliczonych kobiet komputerów. (...).

Sadie Plant i VNS Matrix są uważane za matrony cyberfeminizmu, dzikiego, oszałamiająco utopijnego, bardzo krótkotrwałego ruchu artystycznego, który rozkwitł w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy WWW zaczęła przekształcać świat. Cyberfeminizm wyczarowuje, pod wieloma względami, kontrkulturową, technoutopijną atmosferę kultury początków Internetu i przejmuje w spadku ducha tamtych cyberhippisów z Zachodniego Wybrzeża, którzy wierzyli, że komunikacja odbywająca się za pośrednictwem komputera stworzy wolną cywilizację umysłu. Menażeria artystek, programistek, projektantek gier i pisarek, które ogłosiły się cyberfeministkami, z radością podważała to, co VNS Matrix nazywał "jednostką centralną wielkiego tatki" - patriarchatem zakodowanym w technologicznych podstawach świata, zrębem zbudowanym przez mężczyzn. "Krajobraz technologiczny był bardzo nudny, kartezjański, nabożny", mówi Barratt. "Był bezkrytyczny i przytłaczająco zdominowany przez mężczyzn. Była to maskulinistyczna przestrzeń, zaprogramowana do bycia takową, a stróże tego kodu utrzymywali kontrolę nad produkcją technologii".